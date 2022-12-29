Новогоднее чудо: создаём декор новогодних игрушек с помощью Эбру
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Возьмите правильную основу
Техника живописи на воде очень проста и доступна всем. Но чтобы результат действительно порадовал, нужно правильно начать. Основа для игрушки должна быть пористой, хорошо впитывающей, чтобы краска не соскальзывала. Подойдут следующие материалы:
- бумага;
- деревянные заготовки;
- папье-маше.
Чтобы начать творить, нужно сначала подготовить воду с помощью загустителя, затем выбрать новогодние цвета (не более трех) и создать свой узор. Hе мельчите, так игрушка получится более красивой! Созданный рисунок перенесите на заготовку.
Основные правила для красивого результата
Чтобы добавить блеска, намажьте клеем отдельные участки на рисунке и присыпьте блестками подходящего цвета. Только не переусердствуйте, чтобы получилось гармонично и нарядно.
Даже если вы совершенно не умеете рисовать и никогда этим не занимались, создать такую уникальную новогоднюю игрушку с помощью Эбру не составит труда.
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