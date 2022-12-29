Новогоднее чудо: создаём декор новогодних игрушек с помощью Эбру

Возьмите правильную основу

Техника живописи на воде очень проста и доступна всем. Но чтобы результат действительно порадовал, нужно правильно начать. Основа для игрушки должна быть пористой, хорошо впитывающей, чтобы краска не соскальзывала. Подойдут следующие материалы:

бумага;

деревянные заготовки;

папье-маше.

Чтобы начать творить, нужно сначала подготовить воду с помощью загустителя, затем выбрать новогодние цвета (не более трех) и создать свой узор. Hе мельчите, так игрушка получится более красивой! Созданный рисунок перенесите на заготовку.

Основные правила для красивого результата

Помнить про особенности переноса. Плоскую заготовку аккуратно подносим к поверхности воды,выравниваем, а затем медленно опускаем от края к краю, чтобы отпечатался весь рисунок. Можно повторить со второй стороной. Объемную заготовку нужно опускать в жидкость целиком, чтобы она охватила ее со всех сторон сразу.

Количество воды зависит от основы. Если она 3D, берите глубокую емкость и наливайте больше жидкости, чтобы заготовка могла погрузиться туда полностью.

После перенесения рисунка промакиваем игрушку, убирая лишнюю влагу.

Даем просохнуть до получаса.

Чтобы добавить блеска, намажьте клеем отдельные участки на рисунке и присыпьте блестками подходящего цвета. Только не переусердствуйте, чтобы получилось гармонично и нарядно.

Даже если вы совершенно не умеете рисовать и никогда этим не занимались, создать такую уникальную новогоднюю игрушку с помощью Эбру не составит труда.