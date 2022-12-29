Корреспондент – в Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Как передаёт «Корреспондент», глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие, поскольку «российскому имперскому наследию не место на современной, правовой, демократической Украине».



https://t.me

В Одессе завершили демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили в Одесском городском совете.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие.

«Наконец-то памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место на современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли правильное решение», — отметил Марченко.

Также сообщается, что согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник Суворову.

Как напоминает издание, в начале ноября стало известно, что одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. За полный демонтаж проголосовали 3914 человек. Всего своё мнение высказали 7796 горожан. А 30 ноября на сессии Одесского горсовета приняли решение о демонтаже этого памятника и переносе его на временное хранение в Художественный музей, а позже — в парковый комплекс «имперского и советского прошлого», который ещё предстоит создать.