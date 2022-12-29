Мнение: Морозы в США, ветряки не крутятся без бензина и подготовка к блэкаутам в Европе

1. В США опять пришли аномальные морозы. На католическое Рождество температура в Нью-Йорке упала сначала до –13, а потом и вовсе до –20 градусов. Холодно и в прочих северных штатах США, а кое-где морозы достигли некомфортных для американцев –30. Конечно, в России, за исключением Крыма и Сочи, подобное вряд ли стало бы предметом новостей. Однако Нью-Йорк расположен на широте Стамбула, так что для американцев холода — почти катастрофа (ссылка):

…для человека выросшего в Сибири, морозы – это хотя бы –25. Желательно –30. Всё что меньше – теплая зима.

Но для Нью-Йорка такие выходки природы – действительно аномалия. Средняя температура декабря у них: +3*С. Средний минимум (то есть средние минимальные температура за всю историю наблюдений): 0 градусов.

Самый холодный месяц в Нью-Йорке – январь. Средняя температура падает до 0, а средний минимум до –3 градусов.

Зимой жители Нью-Йорка вполне могут наблюдать и +10, и +15. Бывали случаи, когда температура поднималась и до +22, и до +24. Всё это характеризует Нью-Йорк как действительно теплый город.

Так что нынешние –13 – это бедствие.

Ладно ещё Нью-Йорк, там по крайней мере привыкли если не к жёстким морозам, то, по крайней мере, к зиме и снегу как таковым. Гораздо хуже сейчас приходится жителям Флориды – погодная аномалия забралась далеко на юг, отрицательные температуры охватили более половины этого штата. Вымерзают апельсиновые деревья и прочая тропическая растительность и живность.

Помимо собственно отрицательной температуры, колоссальную проблему для американцев представляют снег и лёд (ссылка):

Рождественская пора в США в этом году прошла в условиях самого мощного снежного урагана за 50 лет. Температура на северо-востоке и на среднем западе Америки упала до –20ºC и побила исторические рекорды. А снежные сугробы в ряде регионов дошли до 2 метров высотой.

По всей стране как минимум 39 американцев погибли от холода или под завалами снега. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул так и вовсе сравнила происходящее с ситуацией в зоне боевых действий. И власти многих штатов призывают население экономить газ и электричество.

Полтора миллиона человек столкнулись (ссылка) с отключениями электричества. Причём одна из крупнейших энергосетей США – PJM Interconnection – может столкнуться с веерными отключениями электричества, если рекордно холодная погода продержится ещё несколько дней. Тогда без электричества рискуют остаться до 65 миллионов американцев.

В либеральных медиа тут же назвали (ссылка) происходящее свидетельством “глобального потепления”. Мол, любые экстремальные погодные условия – жаркое лето, холодная зима, цунами или снежные ураганы – должны заставить людей поскорее отказаться от машин с ДВС или газового отопления. Правда, на вопрос о том, как пользоваться электромобилем в условиях веерных отключений электричества, ответа нет.

Снежный шторм ещё привёл к обвалу добычи газа в США на 10%, а потребление газа, напротив, выросло до трёхлетнего максимума. Теперь перебои могут начаться и с экспортом газа в Европу. Губернаторы многих штатов США уже с сентября призывают (ссылка) его ограничить. И с нынешними погодными аномалиями у них появился ещё один повод требовать от Байдена заняться энергетическим протекционизмом – вне зависимости от того, как будут себя при этом чувствовать европейцы.

2. Зелёная энергетика даёт сбои не только в Европе, но и в США. Налицо дефицит энергии и неспособность нормально работать во время холодной погоды (ссылка):



Одна из крупнейших энергетических компаний в Соединённых Штатах Америки Con Edison просит свои десятки миллионов потребителей экономить энергию из-за холодной погоды.

“Максимально возможная экономия энергии сейчас поможет обеспечить достаточные поставки природного газа до конца выходных”, – сообщили в компании Con Edison.

По мере того, как наступает ночь и температура снова падает, электросети в восточной половине страны испытывают серьёзную нагрузку.

В свою очередь губернатор Техаса издал распоряжение о подключении ветряков к бензиновым генераторам, чтобы предотвратить обледенение лопастей во время их простоя в условиях аномально низкой температуры.

Такой ситуации не было уже 2 года и вот опять аномально холодная погода для Штатов не сулит ничего хорошего.

3. Руководство ЕС и ряд европейских стран бодро рапортуют, что газовые хранилища заполнены, что отсутствия тепла и света этой зимой можно не бояться. Но в Австрии считают иначе (ссылка):

Странам Европейского союза необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, ее слова передает Die Welt.

Министр назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени. «Вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского Союза будут блэкауты, крайне велика. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится», — высказалась она.

Таннер отметила, что риск отключений электричества вырос после начала конфликта на Украине. Она призвала государства ЕС подготовиться к такому развитию событий. По словам политика, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день блэкаута. В связи с этим, она призвала австрийцев сделать запасы воды и продуктов.