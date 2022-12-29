Мнение: Воспоминания одесского активиста

Одессит Димитриев – на сегодня автор весьма популярного (127 тыс. подписчиков) тг-канала. Считался “пророссийским”, но с началом СВО проделал характерную эволюцию для всей этой публики – то есть быть пророссийским резко перестал (неудивительно – трудно поддерживать идиотов, которые сыплют тебе и твоим близким на голову ракеты и снаряды).

Сейчас он написал о том, как памятник Екатерине в Одессе вообще появился:

“В Одессе демонтировали памятник основателям города. На нем пять фигур: в центре Екатерина, вокруг – Де Рибас, Де Волан, Потемкин и Зубов. Так вышло, что я принимал личное участие в его установке в 2007 году. Помогал в организации и освещении мероприятия. Тогда это сопровождалось большими скандалами. В город приехали сотни психов с западной и центральной Украины, пытались разрушить постамент, били рабочих.

Потом на защиту памятника вышли одесситы. В день установки все улицы вокруг были заполнены народом, была массовая драка, которую не могла развести полиция. Помню, я отправил кадры побоища в редакцию российского канала РТР. Там вышел 30-секундный сюжет, где на экране появлялся общий план толпы и ведущая за кадром сообщала посмеиваясь: “в Одессе под памятником Екатерины подрались казаки”. Уже тогда я понял, что любое пророссийское движение должно проходить без участия Российской Федерации, а то будет потом стыдно. Так и вышло. После установки памятника в 2007 году Одесса, считавшаяся до того аполитичным городом, стала центром пророссийского движения. Во-многом это была заслуга нашей инициативной группы, из которой получилось выдавливать всевозможных политтехнологов и медийщиков, регулярно приезжавших из Москвы. И успех нам сопутствовал ровно до того момента, как нам не начала помогать Российская Федерация. С того момента все побывали в тюрьмах, розысках, войнах, переездах, а теперь в родном городе стирают даже следы нашей деятельности. Когда-то я сильно возмущался, мол, ну почему все, к чему вы прикасаетесь, превращается в говно? А сейчас научился относиться к этому с юмором” (ДИМИТРИЕВ).

Тут, кстати, одесский активист мельком затрагивает интересный момент – упоминает, что РФ при Путине, конечно же, очень активно пыталась влиять на Украину и периодически засылала туда и деньги, и своих эмиссаров, “всевозможных политтехнологов и медийщиков” плюс, понятно, спецслужбистов. А уже с 2010-х годов все российские пропагандистские ресурсы оказались заполнены нескончаемым жалобным воем (который продолжается и по сей день) по адресу “проклятой Америки”, которая, дескать, стала “хозяином” Украины, вкачала туда целых 5 млрд. долл. и теперь “делает там что хочет”, а неверные украинцы только и делают, что “выполняют приказы своих заокеанских хозяев”.

Другими словами, еще до нынешней “горячей” войны РФ вела на территории Украины долгую и потную борьбу с эмиссарами из Америки… и проиграла ее полностью, вчистую. При этом жалобные пропагандисты из бедовой РФ не стеснялись жаловаться, что “Россия вбухала в Украину” (вот тут именно предлог “в”) “250 млрд. долл”. То есть Россия, находясь рядом и будучи связана с Украиной миллионами исторических, религиозных, родственных, языковых, культурных и пр. нитей, заодно вложив в нее четверть триллиона баксов… вчистую проиграла Украину американцам, которые не были связаны с Украиной вообще никакими узами, говорили по-английски, находились на другом конце шарика через океан и вложили (по данным самих же РФ-пропагандонов) порядка 5 млрд. долл.

Димитриев приоткрывает завесу, как такое вообще могло произойти. Его ответ ясен: потому что в России непроходимые, жуликоватые и жутко самодовольные идиоты.

То, что они в собственном идиотизме обвиняют американцев – это отдельный забавный штрих.