 

Участники «Новогоднего путешествия» из ДНР и ЛНР побывали на «Елке» в Кремлевском дворце

29.12.2022, 20:30, Новости дня
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Дети и подростки из Донецкой и Луганской Народных Республик приняли участие в новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце в рамках «Новогоднего путешествия» – совместного проекта Росмолодежь.Добро, Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и АНО «Большая перемена», который реализуется в рамках Общероссийской акции #Мывместе.

Кремлевский дворец посетило 300 детей и подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы увидеть своими глазами главную «елку» страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в числе детей, которые приехали на Новогоднее представление в Государственный Кремлевский дворец, оказался девятилетний Андрей из Луганска. Благодаря «Новогоднему путешествию» и еще одной очень доброй акции – «Елке желаний», он продолжает верить в чудеса. Его Дедом Морозом в уходящем году стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, снявший шар с именем мальчика в рамках Всероссийской предновогодней благотворительной акции «Елка желаний» на площадке форума «Мы вместе» в Манеже 7 декабря.

«Когда мой шар сняли с елки я сразу понял, что моя мечта о спортивном уголке исполнится. Мне очень нравится в Москве. Мы первый раз сюда приехали. Когда я вырасту, я хочу стать танкистом, а мама сказала, если я стану высоким – пойду в разведчики. На новый год желаю всем мира и исполнения всех мечтаний», – поделился впечатлениями Андрей.

Главным событием для участников стало посещение Государственного Кремлевского дворца, где ребята стали зрителями Новогоднего представления.

Поезд из Ростова с участниками «Новогоднего путешествия» приехал в Москву накануне, 28 декабря. Первый день в Москве ребята провели на ВДНХ, посетив Центр «Космонавтики и авиации» и «Москвариум». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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