Взыскание долгов с участников боевых действий судебными приставами приостановили
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предписывает судебным приставам полностью или частично приостановить исполнительное производство в отношении участников боевых действий.
Речь идет о взыскании долгов, следует из документа, передает ТАСС.
При этом мера не касается требований по алиментам, а также обязательствам по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Возобновить производство можно не ранее чем через 30 дней после возвращения военнослужащего.
Закон приостанавливает также судопроизводства по гражданским и арбитражным делам, в которых задействован участник боевых действий, если не было личного заявления.
Также норма дает право участникам боевых действий на отправку простых писем в маркированных конвертах, а также однократную бесплатную посылку с личными вещами.
Ранее Путин подписал указ о приостановлении публикаций деклараций чиновников о доходах на время СВО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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