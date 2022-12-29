 

Взыскание долгов с участников боевых действий судебными приставами приостановили

29.12.2022, 20:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предписывает судебным приставам полностью или частично приостановить исполнительное производство в отношении участников боевых действий.

Речь идет о взыскании долгов, следует из документа, передает ТАСС.

При этом мера не касается требований по алиментам, а также обязательствам по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Возобновить производство можно не ранее чем через 30 дней после возвращения военнослужащего.

Закон приостанавливает также судопроизводства по гражданским и арбитражным делам, в которых задействован участник боевых действий, если не было личного заявления.

Также норма дает право участникам боевых действий на отправку простых писем в маркированных конвертах, а также однократную бесплатную посылку с личными вещами. 

Ранее Путин подписал указ о приостановлении публикаций деклараций чиновников о доходах на время СВО. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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