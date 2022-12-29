 

Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу сим-карт

29.12.2022, 20:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.

За непредоставление в Роскомнадзор информации, необходимой для ведения мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, либо нарушение требований к срокам, порядку или формату представления такой информации придется заплатить такой же штраф.

Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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