 

Гарри Стайлс встретил Рождество в кругу семьи после расставания с Оливией Уайлд

29.12.2022, 20:13, Разное
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Бывший солист группы One Direction Гарри Стайлс встретил Рождество с семьей после расставания с актрисой Оливией Уайлд. Фотографии с празднования мать певца Энна Твист опубликовала в социальных сетях. На них Гарри запечатлен вместе с ней, сестрой Джеммой и с ее бойфрендом. Судя по кадру, музыкант отлично провел время с семьей.

О разрыве Гарри Стайлса и Оливии Уайлд стало известно в ноябре. Звезды были вместе около двух лет. В сентябре на экраны вышел фильм “Не волнуйся, солнышко”, где Оливия выступила в качестве режиссера и актрисы, а Гарри сыграл одну из главных ролей.

По заявлениям няни детей Уайлд, актриса закрутила роман со Стайлсом еще будучи в отношениях с бывшим супругом Джейсоном Судейкисом. От брака с Судейкисом актриса растит 8-летнего сына Отиса и 6-летнюю дочку Дейзи.


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