Рождество с Карлом: монарх дарил родным смешные подарки

Карл III впервые отпраздновал рождество в качестве короля Соединенного Королевства и Содружества Наций и в качестве главы британской королевской семьи. И вот главные рождественские традиции Виндзоров, которые он перенял у Елизаветы II.

В начале декабря король, по традиции, заведенной его матерью Елизаветой II, раздал всем своим сотрудникам рождественские подарки.

Елизавета II, как правило, дарила в предпраздничный период около 1500 рождественских пудингов от официального поставщика сладостей для королевского двора: фирмы Fortnum & Mason. То же самое делали ее отец и дед. А в начале нового года всем сотрудникам предоставляют возможность выбрать подарочный сертификат продовольственного или книжного магазинов. Чтобы получить такой подарок, они должны находиться на королевской службе более года, и сумма на сертификате зависит от стажа: от 28 до 35 фунтов стерлингов.

Принцессы Елизавета и Маргарет в постановке по мотивам сказки об Аладдине и волшебной лампе в Виндзорском замке в 1943 годуРождество королевская семья традиционно празднует в Сандрингеме в графстве Норфолк.

Но так было не всегда. Например, прапрапрабабушка Карла III королева Виктория и ее супруг принц Альберт проводили все каникулы в Виндзоре. В числе их любимых зимних развлечений были катание на коньках на пруду около Фрогмор-хауса и прогулки на санях, запряженных лошадьми. И Елизавета II, будучи ребенком, вместе с родителями Георгом VI и Елизаветой Боуз-Лайон уезжала на Рождествеские каникулы в Виндзорский замок. Во время Второй Мировой войны они проводили там все праздники, и дети каждый год готовили к Рождеству представление, чтобы подбодрить и развеселить взрослых. Бывшая тогда доверенным лицом королевы Алатея Фицалан Ховард вспоминала в своих «Виндзорских дневниках», как вручную раскрашивала рождественские открытки, репетировала с юными принцессами праздничные танцевальные номера и мини-спектакли.

Королева Мария Текская, бабушка Елизаветы, впервые заметила романтическую связь между ней и ее будущим мужем Филиппом Маунтбеттеном после выступления наследницы престола в пантомиме по мотивам сказки об Аладдине и волшебной лампе. И после свадьбы и восшествия на трон Елизавета II с мужем и детьми часто приезжала на Рождество в Виндзор. Однако в конце 80-х годов Виндзорский замок пришлось закрыть на реновацию. Там проводились работы по замене системы отопления и электропроводки, а также по укреплению опоры одной из башен после того, как в 1988 году было обнаружено ее проседание, которое могло привести к обрушению. Тогда и началась традиция проводить зимние каникулы в Сандрингеме. Елизавета II уезжала в свое имение незадолго до Рождества, и оставалась там до 6 февраля – годовщины смерти отца. Она требовала, чтобы на праздничные дни в поместье съезжалась вся семья – ее дети с супругами, детьми, внуками. Однако не всем нравилось из года в год проводить праздники одинаково. Так принцесса Диана, по словам ее приближенных, чувствовала себя там «не в своей тарелке» и испытывала потребность в уединении, которого там практически не было.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри по пути из церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме 25 декабря 1994 годаПеред отъездом в Сандрингем – за неделю до праздника – новый король, по традиции, собрал всю семью за предрождественским столом, а точнее, столами в Виндзорском замке.

Как рассказал в своем подкасте муж племянницы Карла III Зары Майк Тиндалл, всего в обеденной зале накрывают семь столов на 70 родственников, не считая детей. Для малышни угощение приготовлено в другом помещении, чтобы они не отвлекали взрослых. Нынешний праздничный завтрак был первым сбором Виндзоров со времени похорон Елизаветы II, и первым праздничным застольем с начала пандемии коронавируса.

Члены королевской семьи не чужды развлечениям простых смертных.

Например, они с удовольствием поддерживают игру в «Тайного Санту», когда каждый тянет жребий, кому из родственников он будет готовить рождественский сюрприз. При этом подарки должны отвечать двум критериям: они должны быть дешевыми и смешными. Например, Кейт Миддлтон как-то раз подарила принцу Гарри шуточный набор «сделай себе девушку своими руками». Разумеется, это было до его романа и свадьбы с Меган Маркл. А сам Гарри когда-то рассмешил Елизавету II, подарив ей шапочку для душа с непристойной надписью. С этой традицией связана и одна неприятная история: принц Чарльз забыл предупредить свою невесту Диану Спенсер перед ее первой поездкой на рождество в Сандрингем, что подарки должны быть шуточными. Девушка попала в неловкую ситуацию, подарив его сестре принцессе Анне очень дорогой и совершенно не смешной кашемировый свитер. Но впоследствии и она с удовольствием участвовала в игре в «тайного Санту», и один раз преподнесла жене принца Эндрю Саре Фергюсон коврик для ванной с леопардовым принтом.

Подарки в королевской семье принято дарить вечером в сочельник.

Это – немецкая традиция, которую ввел муж королевы Виктории принц Альберт из Саксен-Кобург-Готской династии. Их сын Эдуард был первым представителем этого саксонского семейства на британском троне. В конце Первой мировой войны сын Эдуарда король Георг V решил дать династии более английское название – по Виндзорскому замку, который с XI века являет собой незыблемый символ монархии. Но немецкие традиции в семье Виндзоров сохраняются по сей день. Поэтому вечером, когда вся семья в сборе, каждый старается улучить момент, когда остальные заняты беседами или делами, и незаметно проникнуть в комнату для рисования, чтобы положить свой сверток на специальный стол.

Еще одной немецкой традицией Виндзоров было вносить елку в дом в канун Рождества.

Ее полагалось украшать настоящими свечами, самодельными имбирными пряниками и разными безделушками перед тем, как открывать подарки. Британские СМИ сообщают, что опубликованная в 1848 году гравюра, изображающая королеву Викторию и принца Альберта, стоящих рядом с рождественской елкой в Виндзорском замке, вдохновила их подданных на то, чтобы приносить хвойные деревья домой и украшать их. Сегодня в Мраморном зале Букингемского дворца в начале декабря ставят и украшают три рождественские елки. Ель для Георгиевского зала Виндзорского замка персонал доставляет из Большого Виндзорского парка. А королевская семья украшает елку в Сандрингеме. Королева завела обычай оставлять нижнюю часть елки пустой, чтобы ее украшали дети. В своей рождественской речи в 2015 году Елизавета II сказала: «Одна из радостей долгой жизни — смотреть, как дети, потом внуки, а потом и правнуки помогают украсить рождественскую елку». При этом, среди украшений вы не найдете блестящую мишуру – королева ее на дух не переносила, и украшать ею помещение в семье не принято.

Елизавета II записывает рождественское обращение в 3D формате в Букингемском дворце в 2012 годуЕще одна праздничная традиция, которую новый король перенял у матери: рассылать рождественские открытки с семейной фотографией примерно 750 адресатам.

В этом году король Карл III с королевой-консортом Камиллой и принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин впервые поздравляли подданных с Рождеством и Новым годом в новом качестве. Но фотографии, которые они выбрали для своих открыток, были сделаны ещё до смерти Елизаветы II. В частности, снимок Карла III и Камиллы относится к их поездке в Шотландию буквально за несколько дней до того, как он стал монархом. А снимок Уильяма, Кейт, 9-летнего Джорджа, 7-летней Шарлотты и 4-летнего Луи был сделан в их поместье Анмер-Холл в Норфолке во время летних каникул. Кстати, родоначальницей этой традиции тоже была королева Виктория.

В канун праздника в Сандрингеме проходит прием с официальным ужином для членов семьи, друзей и специально приглашенных заслуженных гостей.

А непосредственно в Рождество принято собираться на традиционный обед в кругу семьи. Даррен Грейди, который был шеф-поваром Виндзоров более 10 лет, рассказал журналистам BBC:

Главным блюдом всегда была жареная индейка с начинкой, обычно из шалфея и лука. В качестве гарнира мы в разные годы готовили то брюссельскую капусту с беконом и каштанами, то морковь с пастернаком, картофельное пюре или жареный картофель с домашней подливой. На десерт подавали рождественский пудинг с соусом на коньяке…

На традиционное английское чаепитие тоже собирается вся семья. По словам Даррена Грейди, в честь праздника к чаю прилагается любимый Елизаветой II традиционный французский святочный десерт «шоколадное полено» – пропитанный апельсиновым сиропом бисквитный рулет со сливочным кремом и смородиной, и шоколадное печенье. Однако король Карл не ест шоколад, поэтому теперь праздничный десерт, скорее всего, заменили. Кстати, в отличие от своего отца герцога Эдинбургского, который пробирался на кухню и просил дать ему то, что ест прислуга, король Карл очень избирателен в еде и предпочитает пищу из органических продуктов, желательно выращенных в королевских поместьях.

От Георга V до Карла III – британские монархи, выступавшие с рождественской речью по радио или телевидениюВ Рождество – 25 декабря – телеканал BBC показывает записанное заранее новогоднее обращение монарха.

Первая в истории рождественская речь – короля Георга V – прозвучала по радио в 1932 году. А по телевидению она была впервые показана в 1957 году. Это было обращение Елизаветы II в поместье Сандрингем. Свое последнее рождественское телеобращение королева записала в Белой гостиной Виндзорского замка. Первое рождественское поздравление нового короля Карла III также было записано на территории Виндзорского замка, но он выбрал для этого часовню Святого Георгия где захоронены его родители. И, как выяснилось, этот выбор не был случайным. Король отдал дань памяти Елизавете II, начав обращение со слов:

Я стою здесь – в изысканной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, столь близко к месту, где моя любимая мать королева обрела вечный покой рядом с моим дорогим отцом.

Он вспомнил дни после её смерти, всенародную скорбь по королеве и поддержку ее подданных:

Я не могу в полной мере выразить нашу благодарность за любовь и сочувствие, проявленное вами по отношению ко всей нашей семье.

Карл III закончил эту часть своего выступления замечанием, что именно в Рождество мы сильнее всего ощущаем отсутствие умерших близких. Нужно сказать, что запись проходила 13 декабря – после выхода первой части автобиографического сериала герцога и герцогини Сассекских, содержавшего критику короля и его старшего сына принца Уэльского. Источники британских СМИ при дворе утверждали, что, несмотря на нанесенную принцем Гарри обиду, Карл III проявит великодушие и в своей речи помянет добрым словом младшего сына и его жену Меган Маркл. Поэтому заинтригованные британцы с нетерпением ждали выхода рождественского обращения в эфир.

Однако сенсации не случилось. В своей речи король затронул тему вооруженных конфликтов в мире, упомянул некоторые аспекты экономики, безопасности, благотворительной деятельности, и поблагодарил тех, кто помогает другим – работников экстренных служб, военных, волонтеров. В связи с этим он упомянул принца и принцессу Уэльских, в течение года посещавших множество благотворительных организаций. Эксперты уловили в этом скрытое послание принцу Гарри и Меган Маркл: “Пока вы жалуетесь на Уильяма и Кейт, они работают за всех”.

Традиционный рождественский концерт “Вместе на Рождество”, организацией которого занималась принцесса Уэльская, она посвятила покойной королеве Елизавете II. На первом ряду в Вестминстерском аббатстве король Карл III и королева-консорт Камилла, принц Уильям, Джордж, Шарлотта, Кейт Миддлтон и Софи, графиня Уэссекская. На втором ряду принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл и ее муж МайкВ Рождество все члены королевской семьи должны присутствовать на торжественной службе в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

И в этот раз все так и было, более того, явился даже брат короля принц Эндрю, который очень редко появляется на публике после того, как королева лишила его военных званий и запретила ему выполнять функции члена королевской семьи. Но кое-что явно изменилось. Одним из главных правил Елизаветы II было определенное расстояние между Виндзорами и их подданными: к монаршим особам нельзя было прикасаться, делать с ними селфи, дарить цветы и подарки. Теперь король Карл, как и его сын Уильям с женой Кейт и детьми, жмут простым людям руки, фотографируются, берут игрушки, которые им дарят. 25 декабря весь мир облетели кадры, на которых маленький принц Луи бежит к старшей сестре Шарлотте, чтобы вручить ей подаренный ему на пути из церкви святой Марии Магдалины букетик цветов. Это – новая монархия, которая хочет объединить традиции и современность. И скоро мы узнаем, что из этого получится.

Вся семья Виндзоров в сборе. 25 декабря 2022 года на выходе из церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме. На фото попали: переднем плане принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, за ними принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и ее сестра принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, а следом идут братья короля принц Эдвард и принц Эндрю. За ними следует сын принца Эдварда Джеймс, виконт Северн, а позади – племянник короля Питер Филлипс с дочерьми Айлой и Саванной