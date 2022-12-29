 

Уехавшая из России Пугачева кинула названного дураком Буйнова – Надоело

29.12.2022, 20:05, Разное
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Еще до переезда в особняк в деревне Грязь Алла Пугачева встречала Новый год в просторной усадьбе Александра Буйнова – своего старого друга. В недавнем интервью артист рассказал, что тогда на шумное торжество собирались сотни человек, которые “выпивали, пели и веселились”.

Позже главный зимний праздник Буйнов стал отмечать в замке Примадонны российской эстрады, где также устраивали вечеринки. “В последнее время устраивать масштабные праздники нам надоело. Поэтому ездили к Алле”, – объяснил певец. Так появилась традиция – встречать Новый год в деревне Грязь.

Однако в этом году Буйнов не сможет соблюсти традицию из-за так называемого бегства Пугачевой в Израиль. Уехав из России, артистка, можно сказать, кинула Александра и других друзей, которые уже привыкли отмечать Новый год в ее монументальном особняке. Не исключено, что в этот раз артисты созвонятся и тепло поздравят друг друга.

К слову, Буйнов во время беседы с журналистами раскрыл другую новогоднюю традицию. По словам певца, каждый раз под бой курантов он поднимает бокал и загадывает желание и на вопрос жены “Что загадал?” отвечает: “Чтобы ты меня поцеловала сейчас”.

“Дурак! Я же серьезно спрашиваю”, – передал Александр слова супруги.

Александр Буйнов, лишенный торжества в особняке Аллы Пугачевой, пока не решил, где отметит Новый год. Он с теплотой вспоминает детство, когда этот праздник казался особенным. По словам артиста, тогда он резвился с братьями и чувствовал себя по-настоящему счастливым.


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