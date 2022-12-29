Американская журналистка – Маск становится такой же противоречивой фигурой для США, как Трамп

С тех пор как миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск приобрёл Twitter, его действия стали предметом повышенного внимания и критики, пишет на страницах Newsweek американская журналистка-фрилансер Кэтрин Бродски. По её мнению, в глазах американцев Маск превращается в такую же противоречивую фигуру, как и бывший президент США Дональд Трамп: конечно, у него тоже есть свои защитники — но есть и масса людей, жаждущих любого шанса внезапно на него напасть, отмечается в статье.



AP

Американские левые потеряли контроль над одной из самых важных социальных платформ в стране, а возможно, и во всём мире, после того как новым владельцем Twitter стал миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск. Обнародованные им файлы из внутренней переписки руководства Twitter также показали, как эта соцсеть в тесном контакте с ФБР контролировала, какую информацию разрешается распространять, чтобы это шло на пользу Демократической партии, пишет в статье для Newsweek американская журналистка-фрилансер Кэтрин Бродски.

С тех пор кажется, что каждый новый день приносит новую массу осуждения в адрес Маска, отмечает автор. Только за последние несколько дней Маск подвергся активной критике за решение удалить из Twitter специальную функцию по «предотвращению самоубийств», за публикацию скандального опроса о том, должен ли он уйти с поста генерального директора этой соцсети, а также за то, что назвал «эпичным» прогноз российского экс-президента Дмитрия Медведева на 2023 год (который в том числе касался и выдвижения кандидатуры Маска на пост президента США).

С другой стороны, он также столкнулся с критикой со стороны акционеров Tesla за то, что теперь посвящает Twitter слишком много времени. Это заметно и на страницах СМИ, отмечает автор: издание The Guardian опубликовало статью с предположением о том, что Маск собирается «превратиться в нечто похожее на шутку, которой теперь стал Трамп», а журнал GQ присоединился к обсуждениям с точки зрения моды.

По мере публикации новых разоблачительных файлов из внутренней переписки Twitter Маск также столкнулся с обвинениями в том, что он намеренно пытается «манипулировать нарративами» при помощи специально подобранной команды «журналистов-изгоев», говорится в статье. «Конечно, у него ещё остались свои защитники. Но есть целая масса людей, жаждущих любого шанса, чтобы внезапно на него напасть», — пишет Бродски.

По её мнению, Маск теперь становится для американцев «такой же противоречивой фигурой, как и Трамп»: одни считают его «спасителем», пришедшим, чтобы защитить свободу слова и освободить консерваторов от угнетения со стороны демократов, а другие — напротив, авторитарной личностью и самовлюблённым сторонником правых, который перекрывает свободу слова своим критикам.

Без сомнения, некоторые разворачивающиеся сейчас «драмы» вокруг личности Маска можно объяснить его политическими корнями: многие считают, что он перешёл «на сторону», позволяя правым принять его как своего «борца за свободу», в то время как левые чувствуют себя преданными. «Но в некотором смысле Маск — это ответ на более важный вопрос, который сейчас занимает центральное место в жизни американцев: кто именно будет контролировать нарративы?» — говорится в статье.

Когда Маск приобрёл Twitter, он представил эту социальную сеть как «место преступления», где демократы заставляли молчать консерваторов, и объявил о намерении создать там более справедливую, открытую и прозрачную среду, где правила в отношении всех применяются одинаково. Однако при этом ему пришлось столкнуться и с некоторыми «болезнями роста», отмечает автор.

«Маск — разрушитель, однако он действует в режиме реального времени, на виду у всех», — говорится в статье. При этом ему приходится иметь дело с системой, которую изначально создавал не он. Поэтому чтобы добраться до своих целей, ему приходится преодолевать беспорядочный путь из проб и ошибок, поясняет автор.

И хотя нельзя однозначно гарантировать, что даже сам Маск полностью уверен во всём, что он делает, его эксперименты тоже могут привести к неожиданным результатам, подчёркивается в статье: «Ошибки — это то, при помощи чего мы учимся и растём, и в свою защиту Маск уже предупредил всех нас, что он собирается сделать много ошибок».

«В каком-то смысле Twitter под руководством Маска отражает наши собственные ожидания совершенства — и то, насколько враждебно мы можем относиться к тому, что считаем несовершенным», — пишет Бродски.

Правда в том, что Илон Маск — всего лишь человек, который так же далёк от совершенства, как и остальные, и иногда он ошибается. Однако его отличие в том, что он очень целеустрёмленный и его мечты устремлены в будущее, навстречу инновациям, подчёркивается в статье.

«У Маска могут быть амбиции построить колонию на Марсе — но пока он просто человек, застрявший на Земле вместе со всеми нами. Иногда как общество мы забываем об этом. Но прямо сейчас у Маска есть как минимум 44 миллиарда долларов, мотивирующих его на успех», — заключает автор.