 

Люди гибли в машинах и в холодных домах — в США разбираются с последствиями снежной бури

29.12.2022, 20:00, Разное
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Сильнее всего снежная буря ударила по западной части штата Нью-Йорк: в городе Баффало погибли 34 человека. Кто-то умер, застряв в пробке, кто-то — в оставшемся без электричества доме, кто-то — в ожидании скорой помощи, которая не могла вовремя добраться до пациентов из-за метели и нулевой видимости, пишет The Guardian.


AP

Сотрудники национальной гвардии США вышли на подомовой обход в городе Баффало штата Нью-Йорк, пишет The Guardian. Их задача — проверить состояние жителей, которые остались без электроэнергии во время снежной бури.

Их опасение вызывают люди, которые живут в одиночестве или плохо себя чувствуют. На данный момент в Баффало жертвами бури стали 34 человека, её там называют «исторической». Именно западная часть штата Нью-Йорк оказалась в эпицентре разрушений, хотя шторм прокатился по всей стране, принеся рекордные снегопады и ураганный ветер. Считается, что количество жертв этой бури по всей стране достигает 65 человек.

В Баффало три человека были найдены мёртвыми в своих машинах, четверо погибли без отопления в своих домах, ещё трое скончались из-за сердечного приступа во время уборки снега и ещё трое — из-за того, что к ним не смогла вовремя приехать скорая помощь. Так, например, 22-летняя девушка умерла, проведя 18 часов в своей машине.

«Наша задача — спасти каждого, ответить на каждый вызов, но, как вы можете представить, передвижение во время метели при нулевой видимости и в условиях мглы сделали скорую помощь гораздо сложнее и труднее», — заявил официальный представитель мэра Баффало.

В Баффало действует запрет на передвижение на личных автомобилях. По словам властей, они хотят, чтобы на всех улицах было хотя бы по одной свободной полосе.

Местный аэропорт, который был закрыт из-за бури, открылся, но почти все рейсы там значатся как отменённые или задержанные.

Метеорологи прогнозируют, что к концу недели в этом районе пойдут дожди. Власти теперь опасаются наводнений, пишет The Guardian.

 


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