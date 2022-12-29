Мнение: Запрет на импорт компьютеров, мошенники переехали в Европу и соцсети под контролем спецслужб

1. Оппозиционно настроенная публика надеется, что санкции на поставку высокотехнологичных товаров приведут к гибели России. Отечественные производители тем временем хотят запретить импорт компьютеров в нашу страну (ссылка):



Идея запретить ввоз в России компьютеров иностранного производства вряд ли будет реализована, так как она чревата возникновением дефицита этого рода продукции в стране, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я сомневаюсь, что будет введен такой запрет. Сейчас есть большие сложности, связанные с логистикой, санкционным давлением. Наша партия всегда выступала против жестких ограничений, все должен регулировать рынок. Полный запрет чреват тем, что будет дефицит этой продукции», — сказал парламентарий.

Речь идёт вот об этой инициативе российских компьютерщиков (ссылка):

Гендиректора производителя компьютеров и ноутбуков ICL Евгений Степанов в письме к главе Минцифры Максуту Шадаеву предложил запретить ввоз зарубежной техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других. Эта мера, говорится в обращении, поможет «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в РФ, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%, сообщил «Коммерсантъ».

В ICL также предлагают стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбэка для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Запрет на ввоз компьютеров сейчас выглядит рискованным решением. Однако сам факт подобных разговоров – признак того, что в России есть производители, которые хотят освоить и импортозаместить этот рынок. Сборка компьютеров на основе зарубежных компонентов и электроники не так уж сложна, да и собственное производство чипов у нас постепенно развивается. Вопрос, как всё это масштабировать.

Сам по себе протекционизм бывает полезен. К примеру, японцы и корейцы в своё время ограничили ввоз иностранных авто, чтобы обеспечить надёжный рынок сбыта для собственной поднимающейся автопромышленности. Если мы всерьёз хотим поднять российскую электронику, протекционистские меры на каком-то этапе нам, вероятно, понадобятся.

2. События 2022 года спровоцировали великое переселение телефонных мошенников на Запад (ссылка):



Ни для кого не секрет уже, что звонки от «службы безопасности банка» — это обычное мошенничество. При этом все в курсе, что звонки шли (да и идут, чего греха таить) из Украины. Там не так давно российские военные накрыли целую сеть мошеннических колл-центров и обнаружили немало интересной информации. В частности, о том, как и куда звонят злоумышленники.

Как выяснилось, после блэкаутов в столице мошеннических колл-центров, Днепропетровске, преступники начали перебираться на запад Украины, поближе к Польше, и даже за границу. Как раз после этого у них появились новые направления работы. Теперь мошенники звонят не только россиянам в Россию, но и всем русскоговорящим (и не очень) в другие страны.

Например, звонят в Германию, Казахстан, Великобританию и в ту же Польшу. Кстати, есть конкретные примеры, как звонили в Польшу на польском языке. Расширение бизнеса, не иначе.

Смена местоположения не повлияла на стандартные сценарии развода. К примеру, в случае с Казахстаном вообще решили использовать максимально примитивный скрипт а-ля «я твой родственник, попал в ДТП, дай денег». В случае с Польшей и Германией решили применять сценарии аналогичные РФ — оформление кредита и смена финансового номера.

Посмотрим, насколько активно в Европе будут бороться с прибывшими к ним жуликами. И не скатятся ли европейские власти до уровня наших незадачливых соседей, которые, напомню, на уровне государства поощряют телефонное мошенничество, направленное против России.

3. После покупки Твиттера Илоном Маском подтвердилось очевидное: соцсеть была под контролем партии демократов и американских спецслужб. Однако разоблачения не закончились. Теперь речь идёт уже о том, что бывшие или действующие агенты спецслужб и демократических/глобалистских НКО напрямую работают во всех крупнейших компаниях-соцсетях в США (ссылка):

Вслед за Twitter в центре скандала оказался и Facebook/Meta.

Недавние разоблачения Илона Маска вскрыли подноготную тесной взаимосвязи Twitter и ФБР. Агенты ФБР не просто оказывали давление на соцсеть, требуя цензурировать контент. Многие из них были трудоустроены в Twitter – и принимали решения о блокировке аккаунтов неугодных им деятелей.

По горячим следам этих скандалов в прессе начали интересоваться внутренней кухней Facebook. Выяснилось, что если Twitter ориентируется на ФБР, то Facebook же связан с ЦРУ. В соцсети трудоустроены множество отставных разведчиков – причём в массе своей они заняты именно “борьбой с дезинформацией”, то есть опять же той самой цензурой.

Также в Facebook работают представители USAID, Атлантического совета и Пентагона. Неудивительно, что именно в Facebook на деньги Пентагона проводилась большая пропагандистская кампания, в которой были задействованы под 60 тысяч американцев.

Похожая ситуация наблюдается и в Google/Alphabet, где работают десятки аналитиков из ЦРУ. В руководстве Reddit находятся выходцы из Атлантического совета. И даже в американском подразделении TikTok имеются представители НКО, финансируемых по линии НАТО и Госдепартамента.

По закону ЦРУ не имеет права вести операции на территории США. Поэтому это и было отдано на аутсорс тому же Facebook – который наводнили бывшие аппаратчики ЦРУ. И они уже в частном порядке – но зная интересы разведсообщества США – занимались цензурой перед выборами-2020.