 

В Москве случайно построили лишнюю станцию метро

29.12.2022, 19:33, Разное
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На пересечении улицы Абрамцевской и Бумажной просеки парка Лосиный остров открылась станция метро «Лосиноостровская», строительство которой не было запланировано. 

Проводимые в парке земляные работы местные жители, грибники и посетители Лосиного острова относили к деятельности водоканала, однако ко всеобщему удивлению на этом месте открылась станция метро, продлившая «красную» линию московского метрополитена. Не обозначенная на картах развития подземки «Лосиноостровская» приняла своих немногочисленных пассажиров в начале этой недели.

Ошибочное возведение станции в ГУП «Московский метрополитен» объяснили тем, что задача по строительству этого участка «была сформулирована устно», а подрядчик «неправильно понял техническое задание».

В настоящее время обсуждается возможность дальнейшего продления линии вглубь леса по направлению к Верхнеяузским болотам, чтобы обеспечить транспортную доступность посетителям национального парка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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