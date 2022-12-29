 

Мнение: Про Катерину Великую

29.12.2022, 19:10, Разное
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Нашел в ФБ у давнего интересного френда хорошую историческую справку про императрицу, которую так не любят в Одессе.

О Екатерине II
Сегодня прошла информация о том, что в Одессе демонтирован памятник Екатерине II, которая, собственно, и основала этот город.
Нужно отметить, что Екатерина II – исключительно масштабный деятель в российской истории. Не вдаваясь в детальное описание ее многочисленных и великих заслуг, достаточно сказать, что именно при Екатерине причерноморские территории (включая и т.н. Новороссию, и Крым) были включены в состав Российской Империи.

Нужно также отметить, что ДО того, как эти территории были включены в состав РИ, они подвергались регулярным набегам из Крымского ханства, основой “бизнес модели” которого была, во многом, работорговля. По некоторым данным, через наиболее крупный из невольничьих рынков – в Кафе (ныне Феодосия), за 2-3 века прошло не менее 3 миллионов рабов, преимущественно – из славянского населения причерноморских степей, а также Украины и Польши, причем основным “целевым рынком” для этих рабов была Оттоманская империя.
Разумеется, никаких городов и вообще устойчивой “цивилизации” при таких постоянных набегах в этих землях возникнуть не могло, и набеги эти прекратились именно после включения их в состав тогдашней РИ. После их присоединения, Екатерина поощрила расселение на обширных ново приобретенных территориях РИ различных народов, включая греков (неслучайно практически все причерноморье имеет греческие топонимы – Мариуполь, Херсон, и т.д.), евреев (Одесса), армян (Новая Нахичевань / Ростов), немцев, и т.д. – с целью колонизации и развития экономики и торговли на этих территориях (Артак Босоян)

Да, стоит (или уже не стоит?) отметить, что в так называемой “Новороссии”, собственно, почти до самого 19 века почти никто не жил, причем не было не только городов, но и особых сёл, то есть даже хлеб не сеяли: мешали постоянные набеги. Города там стали появляться только с приходом России – поэтому и названия у них какие-то не украинские.

А Одесса – и впрямь очень молодой город: посмотрел в Вики, так там на 1801 год было всего 9 тыс. жителей! Деревня.

Источник: Размышления вольного социолога


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