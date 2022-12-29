 

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

29.12.2022, 19:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вступил в должность премьера Израиля, информирует пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Россия высоко ценит личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между странами, сообщается в телеграмме.

«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», – говорится в публикации.

Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху правительству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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