Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
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Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вступил в должность премьера Израиля, информирует пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Россия высоко ценит личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между странами, сообщается в телеграмме.
«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», – говорится в публикации.
Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху правительству.
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