 

У пассажира в самолете в Домодедово загорелся пауэрбанк

29.12.2022, 19:05, Новости дня
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В самолете «Уральских авиалиний» в Домодедово у одного пассажира загорелся пауэрбанк, пассажиров эвакуировали с воздушного судна, сообщили в авиакомпании.

Инцидент произошел во время руления, у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк, экипаж локализовал возгорание в считанные секунды, сообщили в пресс-службе перевозчика РИА «Новости».

Пассажиров эвакуировали. На данный момент проводится расследование по факту происшествия.

Самолет выполнял рейс в Калининград, в результате инцидента никто не пострадал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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