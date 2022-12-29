У пассажира в самолете в Домодедово загорелся пауэрбанк

В самолете «Уральских авиалиний» в Домодедово у одного пассажира загорелся пауэрбанк, пассажиров эвакуировали с воздушного судна, сообщили в авиакомпании.

Инцидент произошел во время руления, у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк, экипаж локализовал возгорание в считанные секунды, сообщили в пресс-службе перевозчика РИА «Новости».

Пассажиров эвакуировали. На данный момент проводится расследование по факту происшествия.

Самолет выполнял рейс в Калининград, в результате инцидента никто не пострадал.

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