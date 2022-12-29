 

Редкий выход: Кэти Холмс в компании 16-летней дочери Сури в аэропорту Нью-Йорка

29.12.2022, 18:50, Разное
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Накануне 44-летнюю Кэти Холмс и ее 16-летнюю дочку Сури заметили в нью-йоркском аэропорту. Мать и дочь вернулись домой после отдыха в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Для них это довольно редкое совместное появление на публике. Больше фото их выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале

Для путешествия они выбрали повседневные и удобные аутфиты. Кэти надела длинное черное пальто, классические прямые джинсы, а также топ с принтом и шарф в горох кирпичного цвета, а Сури — коричневые спортивные кюлоты с лампасами, оранжевую толстовку и пуховой оверсайз-бомбер цвета хаки.

К слову, это был первый публичный выход Кэти после расставания с бойфрендом Бобби Вутеном III. Актриса и продюсер-мультиинструменталист встречались на протяжении 8-ми месяцев, и даже несколько раз вместе вышли в свет. 

Напомним, что Сури — единственная дочь Кэти Холмс и ее бывшего мужа Тома Круза. Холмс и Круз были женаты с 2006 по 2012 год.  

В наступающем году Холмс вернется в профессию после 10-летнего перерыва. Она сыграет главную роль в бродвейском мюзикле.


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