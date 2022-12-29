 

Кортни Кардашьян выложила новые фото с Трэвисом Баркером с празднования Рождества

29.12.2022, 18:50, Разное
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Бизнесвумен и телезвезде Кортни Кардашьян в этому году выпала честь организовывать рождественскую вечеринку для всего семейства Кардашьян-Дженнер. Огромные елки перекрасили в кроваво-красный цвет, а дом украсили засохшим плющом, из-за чего мероприятие больше напоминала вампирский съезд. Снимками с вечеринки Кортни поделилась в социальных сетях.

На фотографиях можно увидеть Кортни с мужем, барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Пара связала себя узами брака в мае этого года. Поскольку они празднуют свое первое Рождество как супружеская пара, Трэвис и Кортни были полны решимости сделать его незабываемым.

На снимках также запечатлены дети Кортни Кардашьян от бывшего мужа Скотта Дисика. За 9 лет отношений у них родились трое детей — Мэйсон, Пенелопа и Рейн, которым сейчас 12, 10 и 7 лет соответственно.

Осенью Кортни и Трэвис решили жить вместе. Согласно документам о собственности, попавшим в распоряжение прессы, супруги купили свой первый общий дом в Калифорнии за нескромные 14,5 миллионов долларов. Выбор пары пал на уютный коттедж на берегу океана в тихом прибрежном городке Карпинтерия к югу от Санта-Барбары и Монтесито.


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