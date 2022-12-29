Масштабы модернизации польской армии беспрецедентны

Украинский конфликт изменил подход Польши к своей армии и теме вооружения. Варшава полна решимости обеспечить своих солдат самой современной техникой и отказаться от постсоветской техники, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. В интервью Nasz Dziennik он подчеркнул, что ни одно правительство в истории Польши не выделяло столько средств на модернизацию вооружённых сил.



АР

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что украинский конфликт полностью изменил положение дел в плане безопасности не только в Европе, но и во всём мире. «Российская агрессия открыла глаза многим политикам в Западной Европе — когда-то они обвиняли Польшу в русофобии, сегодня они видят, что это РФ представляет собой реальную угрозу», — заявил он изданию Nasz Dziennik.

В интервью министр объяснил, что в нынешней ситуации единственное верное решение, которое может принять Польша, это укрепить уровень своей безопасности как на национальном уровне, так и на уровне НАТО. «…Именно по этой причине мы выделяем столько денег на развитие и модернизацию Войска Польского — в конце 2022 года расходы на оборону достигнут свыше 2 процентов ВВП, согласно требованиям НАТО. Следовательно, мы уже входим в число лидеров Североатлантического альянса», — объяснил Блащак.

Он рассказал, что, несмотря на существенные разногласия по украинскому вопросу, сотрудничество Польши с Германией в рамках НАТО остаётся на прежнем уровне, включая темп и качество.

По словам министра, все закупки для Войска Польского — это результат анализа собственных потребностей и возможностей. «Рынок вооружений очень богат, а мы полны решимости обеспечить наших солдат самой современной техникой — значение имеет и отечественная оборонная промышленность», — подчеркнул он.

Блащак заявил, что Войско Польское открыто для новой техники и новых технологий. «Мы хотим вывести постсоветскую технику из строя как можно скорее», — рассказал он. По его оценкам, в плане технического перевооружения на 2021—2035 годы предусмотрены рекордные средства, предназначенные на новое вооружение и снаряжение для солдат.

«Ни одно правительство в истории свободной Польши не было в состоянии выделить столько денег на модернизацию вооружённых сил», — отметил министр. Масштабы модернизации польской армии по сравнению с предыдущими годами он назвал огромными и беспрецедентными. «Мы закупаем польские крабы, росомахи, молнии, воплощаем в реальность проект по строительству новых кораблей. Купленная в Корее техника уже начала поступать в Польшу. От США мы покупаем танки «Абрамс», 250 штук в новейшей версии. Кроме них, Пентагон одобрил решение Госдепартамента США на продажу Польше 116 танков Abrams более ранней версии», — перечислил министр обороны.

Он не забыл подчеркнуть, что Польша также уже заказала самые современные военные самолёты в мире — американские F-35, которые вместе с приобретёнными в Корее самолётами FA 50, системами Patriot и ракетными установками K239 образуют комплексную систему обороны страны — как на земле, так и в воздухе.

«Мы провели реформу системы набора солдат в армию. Всё это мы делаем с целью сдерживания агрессора. Сегодня Войско Польское сильно благодаря своему потенциалу и поддержке со стороны своих союзников», — резюмировал Блащак в интервью Nasz Dziennik.