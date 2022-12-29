 

Пассажиры в США разыскивают потерянный багаж после зимнего шторма

29.12.2022, 18:35, Разное
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После отмены авиарейсов и задержек в пути из-за зимнего шторма «Эллиот» авиапассажиры в США столкнулись с другой проблемой — поиском потерянного багажа. Как передаёт NTD, в аэропортах по всей стране скопились тысячи чемоданов. Людям приходится стоять в длинных очередях, чтобы узнать о своём багаже.

После отмены авиарейсов и задержек в пути авиапассажиры в США столкнулись с другой проблемой — поиском потерянного багажа. В аэропортах по всей стране скопились тысячи чемоданов.

Диана летела на Рождество к брату в Вашингтон, но провела праздник в Далласе. Только сейчас прилетела в Вашингтонский национальный аэропорт. Найти багаж уже не рассчитывала.

ДИАНА ОХАШИ, авиапассажир: Авиакомпания Southwest не хотела ни за что платить. Мне не возместили ущерб и не поселили в отель. Поэтому я потратила дополнительные деньги, чтобы полететь рейсом American Airlines. И я наконец-то добралась сюда и даже нашла свои чемоданы.

Многим приходится стоять в длинных очередях, чтобы узнать о своём багаже.

МАРЛА МАКОВКА, авиапассажир: Вот такая ситуация. Это хаос, но всё нормально. Ведь это Рождество, и эти люди не виноваты. Я не знаю, что произошло у компании Southwest, но думаю, что пришло время быть добрым и великодушным. Так что я буду стоять и ждать. И, когда багаж найдётся, тогда и найдётся.

Мощный зимний шторм «Эллиот» обрушился на большую часть США и Канады 23 и 24 декабря. Он принёс ураганные ветры, мороз и снежные бури. Местами выпало больше метра снега.

В США погибли не менее 65 человек. Миллионы домохозяйств и предприятий остались без электричества. Кроме того, авиакомпании отменили 12 тысяч рейсов. 27 декабря из-за непогоды снова начались перебои в авиасообщении.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2022 года.


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