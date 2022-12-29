 

Мнение: О будущем электромобилей в одном шоковом фото… Что ты на это скажешь, Илон Маск?

29.12.2022, 18:05, Разное
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Что ж, прогнозы — так прогнозы. Все ими грешат. Благо, сейчас самый сезон и на них «супер» спрос.

Но вообще-то редко так бывает, чтобы весь #прогноз умещался в одном фото. Этот — уместился. И фото реальное, между прочем.

Неподготовленную психику оно, пожалуй, может шокировать. Потому, от греха подальше, под кат.

Место действия — #Украина, Киев, наши дни. Главный герой, а вернее героиня, если кто не узнал, та самая «Тесла».

Такое вот креативное, хотя и вынужденное решение. Не дай Бог каждому, как говорится.

Но вообще-то вопрос не в личном мнении американского гения Илона Маска. А в том, способны ли «удары по инфраструктуре» заставить склониться таких людей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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