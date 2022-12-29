В России запретили работать в такси при наличии нескольких неоплаченных штрафов

Президент РФ Владимир Путин утвердил дополнительные требования к работникам такси, нормы прописали в законе, регулирующем такие перевозки.

Теперь, согласно документу, водитель не будет иметь права управлять такси, если у него более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также, если его повторно в течение года лишили водительских прав, передает ТАСС.

Еще одним ограничением стало отсутствие аттестации на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям госорганов, медицинским, спортивным, транспортным и другим объектам, а также не знание действий в случае ЧС. В такси запрещено работать судимым за насильственные преступления. Водитель должен будет заключать трудовой договор с перевозчиком. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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