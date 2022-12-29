 

Азербайджанский депутат назвал «петухами» проармянских французских политиков

29.12.2022, 17:40, Новости дня
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Депутат из Азербайджана Гудрат Гасангулиев оскорбил политиков Франции, назвав их «петухами», он позволил себе такое высказывание за обращение к президенту Эммануэлю Макрону с призывом ввести войска в Нагорный Карабах и защитить там армян. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это просто коррумпированные существа, окончательно утратившие чувство собственного достоинства, это французские петухи», – сообщил Гасангулиев, сообщают азербайджанские СМИ.

«Каждый проходимец не может кукарекать в сторону нашей страны, что ему вздумается. Если они такие храбрые, то пусть берутся за оружие и идут на нас вместе с французскими солдатами. Посмотрим, чем это обернется», – сказал парламентарий.

По словам депутата, армяне Карабаха, которые возьмут гражданство Азербайджана, будут иметь все соответствующие права и свободы.

«Французские политики, позволяющие себе подобные заявления, лишь осложняют хрупкий постконфликтный мир и делают неизбежными новые, кровавые столкновения», – сообщил он.

Среди тех, кто подписал обращение к президенту Франции ряд высокопоставленных сентаторов и лидеров некоторых партий.

Они предложили ряд жестких мер против Баку, включая направление французских военных в Карабах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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