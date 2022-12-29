 

Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин

29.12.2022, 17:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.

В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в РФ определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.

Главы министерств иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.

Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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