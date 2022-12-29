На «Голубом огоньке» исполнят песни военных лет и сожгут флаги недружественных стран

В эфире новогодней телепередачи «Голубой огонёк» зрители услышат песни времен Великой Отечественной войны и посмотрят на сожжение флагов недружественных стран.

Изменение традиционного формата программы связано с тем, что в этом году ряд артистов, ежегодно выступающих на телепередаче, признаны иноагентами или внесены в неформальные «чёрные списки» из-за антинародных выпадов. Как сообщало ранее агентство ТАСС, исполнители будут заменены работающими на Донбассе военными корреспондентами.

– Военкоры исполнят популярные среди молодёжи треки: “Хотят ли русские войны”, “Эх, дороги” и “С чего начинается Родина”, которые ещё в 1960-х годах исполняли на Голубом огоньке Георг Отс и Иосиф Кобзон. В этом случае возвращаемся к хорошей и востребованной традиции, – сказал собеседник ИА «Панорамы».

В эфире новогодней телепередачи артисты также планируют сжечь флаги недружественных стран. По его словам, акция станет частью более масштабного фаершоу и закончится салютами и хором артистов, держащих в руках бенгальские огни.

Кроме того, по телемосту покажут реконструкцию взятия Рейхстага в парке «Патриот» в Кубинке. От идеи публично сжечь или иным образом опорочить портреты «невозвращенцев» Максима Галкина и Аллы Пугачевой было решено отказаться.

—