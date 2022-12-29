Ариана Гранде отправила рождественские подарки детям в годовщину трагедии на концерте

Ариана Гранде активно занимается благотворительностью. В честь Рождества популярная поп-певица решила подарить праздничное настроение пациентам нескольких больниц в Манчестере. Благотворительная организация Royal Manchester Children’s Hospital поблагодарила 29-летнюю исполнительницу за щедрость:

Спасибо большое, Ариана! Мы были так рады получить рождественские подарки для наших маленьких пациентов. Мы знаем, что Манчестер, и в частности Королевская Манчестерская детская больница, занимает особое место в сердце Арианы.

Благотворительная организация добавила, что подарки были розданы младенцам, детям и подросткам в Королевской детской больнице Манчестера, больнице Уайтеншоу, больнице общего профиля Северного Манчестера и больнице общего профиля Траффорда.

Ариана Гранде отправила рождественские подарки спустя пять лет после теракта на ее концерте в фойе стадиона “Манчестер Арена”, где погибли 22 человека, в том числе 12 детей.