Король Карл III произнес свою первую рождественскую речь — ее посмотрели рекордное количество раз

Король Великобритании Карл III произнес свою первую рождественскую речь в статусе правящего монарха. Трансляцию праздничного обращения, с которым до него традиционно выступала Елизавета II, единовременно посмотрели более 10 миллионов зрителей. Это абсолютный рекорд последних лет для такого рода королевских посланий.

Рождество — особенно трогательное время для всех нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие на каждом повороте, – сказал Чарльз, отдавая дань уважения покойной матери.

Обращение Карла III к народу транслировалась в прямом эфире сразу по нескольким британским телеканалам, включая BBC One, ITV1, ITV3, Sky News и GB News.

В начале месяца Букингемский дворец опубликовал первую рождественскую открытку короля Карла и его супруги, королевы-консорта Камиллы, в новых статусах.

Напомним, что принц Чарльз стал королем Карлом в ту же минуту, как скончалась Елизавета II. Он уже успел официально назначить нового премьер-министра. Впрочем, монарху еще только предстоит пройти коронацию — она состоится в начале мая следующего года. Кстати, недавно от инсайдеров, близких ко дворцу, стало известно, что он уже пригласил на церемонию Гарри и Меган, несмотря на их скандальные откровения.