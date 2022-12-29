С отделкой или без – что выгоднее?

В столичных новостройках все реже предлагаются квартиры в черновом варианте или вообще без отделочных работ. За последние несколько лет доля таких лотов сократилась до 16%. Аналитики компании “СМУ-6” решили разобраться, в чем преимущества покупки жилья с отделкой перед самостоятельным ремонтом.

Какие виды отделки есть на рынке?

Без отделки. По сути, это бетонная коробка со входной дверью и окнами, без радиаторов и зачастую даже без перегородок между комнатами.

Черновой вариант. Квартира все еще пуста, но произведена заливка полов, есть стеклопакеты, а также подведены коммуникации.

Предчистовая (white box). Выполнено остекление, выровнен пол, подведены коммуникации, смонтированы радиаторы, выровнены потолок и стены.

Под ключ. Есть напольное покрытие и обои, сантехника, межкомнатные двери. Остается только завезти мебель.

С мебелью. Квартира полностью готова для переезда.

В чем выгода отделки от застройщика?

За счет оптовых закупок материалов для ремонта и отделки застройщикам удается значительно снизить итоговую стоимость выполненных работ, как правило, в два-три раза.

Например, самостоятельный ремонт “однушки” без отделки площадью 37 кв. м обойдется минимум в 1,5 млн рублей. Средняя цена чистовой отделки от застройщика составляет 20 тыс. рублей за кв. м, или 734 тыс. рублей за всю квартиру.

Даже если закупаться самыми дешевыми материалами, практика показывает, что ремонт собственными силами уходит не менее 30% от цены купленного жилья.

Еще одна проблема – невозможность заранее рассчитать все затраты при самостоятельном ремонте. Розничные цены постоянно меняются, подрядчики выставляют новые сметы, а бригады ремонтников допускают ошибки. Стоимость отделки от застройщика заранее прописывается в договоре. Она уже включена в цену лота и остается неизменной.