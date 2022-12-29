На смену западным компаниям в Россию приходят китайские и турецкие бренды

Уход с российского рынка западных компаний способствовал развитию местного производства, а также появлению новых брендов из Китая и Турции, рассказывает France 3. Несмотря на изменения в ассортименте, большинство продавцов и покупателей с оптимизмом смотрит в будущее.

В пригороде Москвы на здании автосалона меняют оформление. Сверху сняли название марки Renault. На стоянке остаётся только один французский автомобиль на продажу. Её производитель покинул Россию из-за украинского конфликта, и на его место пришла китайская компания.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ: Доброе утро!

Мы заходим без предупреждения. Оставшиеся продавцы предпочитают долго не углубляться в эту тему.

ПРОДАВЕЦ: Да так же примерно. Объёмы те же, мы развиваемся.

Теперь треть купленных новых машин поставляет Китай. Пекин ведёт с Россией торговлю и без проблем экспортирует свои марки. Эти покупатели только что испытали новую модель.

ПОКУПАТЕЛЬ: Китайский бренд предлагает всё то же самое, все те же самые функции, которые есть и в BMW, и в Mercedes.

Внезапный уход западных производителей оставил владельцев их машин в растерянности.

ВЛАДЕЛЕЦ МАШИНЫ RENAULT: Расстраивает то, что достать детали, пройти техобслуживание проблематично. Я не знаю, как будет потом. У меня осталось три дня гарантии.

ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Французские автомобили исчезли. Всё это очень печально.

В других отраслях Китай также хочет закрепиться — например, в продаже одежды. За год её экспорт в Россию подскочил в 10 раз.

Ещё одна страна — Турция. Она также пытается занять место в текстильной промышленности.

ПАВЕЛ ЛЮЛИН, вице-президент Союза Торговых Центров: Есть турецкие сети, которые давно уже работают в России. Например, Koton, LC Waikiki, SuperStep, которые развиваются и занимают вакантные квадратные метры.

В Москве большинство крупных французских, итальянских и испанских сетей закрыты. Рядом появляются российские сети, развитие которых поощряет правительство. Например, Gloria Jeans, которая в этом году открыла 75 новых торговых точек. Произведённые в РФ вещи, похоже, нравятся покупателям.

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Я думаю, это здорово. Начнут развиваться российские производители.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я думаю, что РФ справится со всем этим.

Символом такой торговой контратаки РФ стала кофейня Stars Coffee. Бренд сохранил все признаки американского гиганта Starbucks, у которого выкупил бизнес. Для его директора уход западных компаний сильно ничего не поменял.

ЭРНЕСТО ГОНСАЛЕС, управляющий директор Stars Coffee Russia: Люди быстро адаптируются. Очень быстро. Мы, например, импортируем бразильский кофе, но обжариваем его здесь, в России. Все остальные ингредиенты также производят здесь.

ЛИОНЕЛЬ ФОЙЕРШТАЙН, спецкорреспондент в Москве (Россия): Кремль действительно продолжает мечтать о полностью отечественном производстве — очевидно, что это невозможно. Для того, чтобы выжить, режиму нужны иностранные партнёры, особенно азиатские.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.