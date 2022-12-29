Коронавирусный «взрыв» в Китае — Макрон велел своим министрам подумать о том, как защитить французов

Резкий отказ Китая от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 на фоне «взрывного роста» заражаемости инфекцией в стране взволновал многие страны — и Франция не стала исключением, пишет сайт BFM TV. Как сообщили каналу в Елисейском дворце, французский президент Эммануэль Макрон уже попросил правительство приступить к разработке мер, направленных на защиту французов.



AP

Принятое правительством КНР решение свернуть с 8 января политику «нулевой терпимости» к коронавирусу на фоне фиксируемых в Поднебесной рекордных показателей по заражаемости вызвало беспокойство у многих стран — включая и Францию, пишет BFM TV. Как стало известно каналу, президент страны Эммануэль Макрон обратился к французскому правительству с просьбой выработать меры по защите граждан от последствий новой волны пандемии.

«Эммануэль Макрон уже попросил правительство поразмыслить над мерами, предназначенными для защиты французов в такой обстановке — причём как на национальном, так и на европейском уровне», — сообщили BFM представители Елисейского дворца.

Как напоминает обозреватель канала, Италия уже ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех лиц, прибывающих из Китая, а США рассматривают возможность введения аналогичных мер. «Международное сообщество всё больше обеспокоенно нынешними вспышками COVID-19 в Китае — как и тем, что КНР не обеспечивает прозрачности информации, включая данные секвенирования вирусных геномов», — объявили в СМИ неназванные американские чиновники.

По информации BFM TV, Япония с завтрашнего дня также вернула обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих из Поднебесной. Такой же шаг предприняли и власти Тайваня, который Китай считает частью своей территории, говорится в материале канала.

Смена курса в плане политики здравоохранения со стороны Пекина наступила внезапно — ведь страна почти три года массово тестировала граждан и вводила жёсткие ограничения и карантины, которые нанесли серьёзный удар по цепочкам поставок и по китайской экономике в целом, пишет сайт BFM.

Как отмечает обозреватель канала, с марта 2020 года все лица, взъезжающие в Китай, отправлялись на трёхнедельный карантин, однако в минувшем июне срок карантина был сокращён до семи дней, а в ноябре — до пяти. В январе 2023 года карантинный режим будет упразднён совсем, а коронавирусная инфекция будет вновь причислена китайскими властями к заболеваниям категории B, что позволит смягчить ограничительные меры, пишет автор. Кроме того, миграционное ведомство Поднебесной объявило о возобновлении с 8 января выдачи гражданам паспортов для туристических поездок за рубеж, подчёркивает журналист.

По информации BFM TV, китайское правительство признало, что масштабы охватившей страну волны заражаемости уже не поддаются измерениям, а также ввело более жёсткое определение для понятия «смерть от COVID-19». Центр профилактики и контроля заболеваний Китая в среду сообщил о том, что за минувшие сутки по всей стране было зафиксировано 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и три летальных исхода — однако эти цифры, скорее всего, занижены, поскольку заболевшие отныне не обязаны сообщать о своём статусе властям, пишет сайт французского канала.