Минобороны Белоруссии: Украинская ракета С-300 была сбита ПВО республики
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в районе 10.00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель».
Обломки ракеты были обнаружены в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Отмечается, что предварительно обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет