Минобороны Белоруссии: Украинская ракета С-300 была сбита ПВО республики

Белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В Telegram-канале ведомства говорится, что «в районе 10.00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель».

Обломки ракеты были обнаружены в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Отмечается, что предварительно обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

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