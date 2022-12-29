Спикер МИД Захарова указала, что охота на российские СМИ в ЕС носит ярко выраженный дискриминационный характер

Работа против российских СМИ в Евросоюзе является грубым попранием принципов свободы слова и носит ярко выраженный дискриминационный характер сообщается в комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, такая практика, а именно исключение из медиапространства российских телеканалов, является лишь свидетельством того, что западная «эталонная» демократизаторская доктрина на деле является не более чем инструментом достижения внешнеполитических целей, передает ТАСС.

Она добавила, что Париж и Брюссель запрещают вещание российских СМИ из-за страха, что аудитория увидит альтернативную западной точку зрения на события в Украине и в мире и сделает свои выводы.

Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.

Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.

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