 

Спикер МИД Захарова указала, что охота на российские СМИ в ЕС носит ярко выраженный дискриминационный характер

29.12.2022, 16:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Работа против российских СМИ в Евросоюзе является грубым попранием принципов свободы слова и носит ярко выраженный дискриминационный характер сообщается в комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, такая практика, а именно исключение из медиапространства российских телеканалов, является лишь свидетельством того, что западная «эталонная» демократизаторская доктрина на деле является не более чем инструментом достижения внешнеполитических целей, передает ТАСС.

Она добавила, что Париж и Брюссель запрещают вещание российских СМИ из-за страха, что аудитория увидит альтернативную западной точку зрения на события в Украине и в мире и сделает свои выводы. 

Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.

Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Данилов рассказал о возможности введения санкций против Портнова

28.06.21 / “Сексуальная!”, “Мужики оценят, женщины обматерят”. Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах

20.11.20 / Последнее наследие советской эпохи — Литва заменит российские вертолёты на американские

08.01.21 / В Китае рассказали о запуске своей космической станции

25.09.21 / “Очень много ошибок”. Разумков считает, что процедура принятия закона о деолигархизации может заблокировать этот процесс

19.01.21 / Kia представила обновленную версию кроссовера Kia Sportage в России

17.03.21 / CNN – «не наделайте глупостей» — сестра Ким Чен Ына предостерегла Вашингтон от опрометчивых шагов

23.10.20 / Армения объяснила США опасность влияния Турции на Азербайджан

17.12.21 / Стефанчук спрогнозировал, что досрочного прекращения полномочий Рады IX созыва не будет

13.02.21 / Новая социальная сеть Clubhouse стремительно набирает очки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика