В ЛНР нашли схрон с бомбой для украинских ДРГ

В Луганской народной республике найден тайник с оружием диверсантов, они готовились провести теракты на новогодние праздники в республике, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

Спецслужбы нашли схрон с оружием в частном доме, ранее переоборудованном для использования одной из украинских террористических организаций, сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В тайнике нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) и военную форму. Масса СВУ и содержание схрона говорят о том, что целью диверсантов было нанесение ущерба гражданской инфраструктуре и убийство мирного населения на новогодние праздники.

Ранее в ЛНР также предотвратили диверсии, их готовили участники украинского националистического батальона «Кракен».

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