 

МИД не исключил, что Франция является главным лоббистом запрета на вещание российских СМИ в ЕС

29.12.2022, 16:15, Новости дня
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Новые шаги Парижа по запрету на вещание российских телеканалов возмутительны, они наводят на мысль, что Франция является главным лоббистом таких мер в Европе, сообщила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Крупнейший в Европе спутниковый оператор «Eutelsat» (22% принадлежит французскому государству) прекратил ретрансляцию на всей территории ЕС, а также в РФ трех телеканалов – «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ».

Захарова отметила, что Россия возмущена новыми шагами Парижа, направленными на введение все новых запретов на вещание как на своей территории, так и в целом в ЕС российских СМИ, говорится в комментарии на сайте МИД России.

По ее словам, ранее французы «бежали впереди паровоза» и ограничили вещание новой партии российских каналов за несколько дней до вступления в силу девятого пакета санкций ЕС, который ввел аналогичный запрет.

«Подобные действия наводят на мысль, что с учетом веса и влияния Франции в ЕС именно Париж является главным лоббистом прекращения вещания российских телеканалов в Европе», – подчеркнула Захарова.

Ранее Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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