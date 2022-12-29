 

Виновного в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье приговорили к 23 годам

29.12.2022, 16:14, Новости дня
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Московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии, который изнасиловал и убил пенсионерку в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом, его подельник получил 10 лет колонии, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что Мособлсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении Бахтиера Шераева и Рахмонкула Хамидова.

«Суд приговорил Шераева к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Хамидова – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказали в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на 2 млн рублей.

Напомним, преступление вызвало большой общественный резонананс. Группа жителей Бужанинова собралась у общежития, где проживают мигранты, люди требовали их выселения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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