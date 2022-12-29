 

Вдове — сил – Личное мнение

29.12.2022, 16:00, Разное
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Вдова умершего на днях юмориста Пономаренко сделала заявление, в котором рассказала, как всё было.


Фото: Соцсети

Хуже всего, что теперь женщина обвиняет себя. Ситуация серьёзная, и обойти её вниманием я не могу.

Вот, что говорит вдова:

«Мужу требовались лекарства и средства на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь…. Практически никто не знал, что у нас было тяжелое положение, а Саше так плохо. Я уже даже чувствую свою вину за это. Надо было трубить об этом везде».

Действительно, о болезни Пономаренко почти никто не знал. Нельзя сказать, что в семье были большие деньги. Люди пытались бороться с болезнью сами, ближним кругом, потому что так считали правильным.

И зря теперь женщина винит себя за это. Случилось так, как должно было случиться. Это очень грустно, но так тоже бывает в жизни.

Очень хочется сказать Анне тёплые слова, но я понимаю, что этим горю не поможешь. Но что очевидно, нельзя себя винить в том, в чём ты не виновата.

Конечно, все любящие люди задаются вопросом: а сделала ли я всё, что зависело от меня, чтобы близкий человек остался жив?

Как правило, многие отвечают себе, что можно было бы поступить иначе, сделать что-то ещё, что изменило бы ситуацию.

Это нормально, но этот период нужно пережить.

От всей души желаю Анне сил.

А вам так скажу: много людей нуждаются в нашей поддержке каждый день. Кто-то собирает на лечение ребёнка. А кому-то нужно просто помочь поднести сумку до квартиры.

Сделайте что-то хорошее ещё в этом году. Знакомым или незнакомым — это неважно. С добра нужно начинать и новый год, и провожать старый. А ещё лучше делать хоть одно доброе дело каждый день.

Надеюсь, вы это понимаете и без меня, но это напоминание не будет лишним, правда?

Источник: Лена Миро


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