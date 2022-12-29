 

Пэрис Хилтон показала новое фото из отпуска с мужем Картером Реумом

29.12.2022, 15:56, Разное
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41-летняя бизнесвумен Пэрис Хилтон решила завершить год путешествием. Вместе со своим мужем Картером Реумом звезда отправилась на Багамы сразу после празднования Рождества в новом доме в Беверли Хиллс. На опубликованных в социальных сетях фото Пэрис позирует на набережной в розовом платье макси с разрезом на бедрах и крыльями бабочки. Реум выбрал более повседневный аутфит и надел темно-синюю рубашку-поло и бело-голубые шорты с принтом. 

Пара нежно обнялась и поцеловалась на нескольких фотографиях. Кажется, Пэрис и Реум действительно наслаждаются обществом друг друга. 

Светская львица и предприниматель подтвердили отношения в январе прошлого года. А уже в феврале этого Картер задал возлюбленной тот самый вопрос, который ждет, пожалуй, каждая девушка. Недолго думая, Пэрис ответила “да”. Свадьба состоялась 11 ноября. 


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