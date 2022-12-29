Пэрис Хилтон показала новое фото из отпуска с мужем Картером Реумом

41-летняя бизнесвумен Пэрис Хилтон решила завершить год путешествием. Вместе со своим мужем Картером Реумом звезда отправилась на Багамы сразу после празднования Рождества в новом доме в Беверли Хиллс. На опубликованных в социальных сетях фото Пэрис позирует на набережной в розовом платье макси с разрезом на бедрах и крыльями бабочки. Реум выбрал более повседневный аутфит и надел темно-синюю рубашку-поло и бело-голубые шорты с принтом.

Пара нежно обнялась и поцеловалась на нескольких фотографиях. Кажется, Пэрис и Реум действительно наслаждаются обществом друг друга.

Светская львица и предприниматель подтвердили отношения в январе прошлого года. А уже в феврале этого Картер задал возлюбленной тот самый вопрос, который ждет, пожалуй, каждая девушка. Недолго думая, Пэрис ответила “да”. Свадьба состоялась 11 ноября.