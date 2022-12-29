 

В Думу внесен законопроект о социальной поддержке семей участников СВО

29.12.2022, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, получат максимальные меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

На сегодняшний день, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и другими членами семьи, законом не предусмотрены для них те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

Госдума продолжит работать над инициативами по поддержке военнослужащих и их семей, заявил Вячеслав Володин.

“Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан”, – подчеркнул председатель ГД.

Ранее спикер призвал сделать достижение целей специальной операции приоритетом для федерального бюджета.

Также Володин поручил депутатам взять шефство над военными городками. Законодатели будут решать проблемы учреждений образования и культуры, больниц и поликлиник, помогать с благоустройством территорий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.22 / Дмитрий Глуховский: Теперь мы знаем

29.10.22 / Мнение: 21 век наступил. Не у всех

21.04.22 / Мнение: Страх тишины

09.09.21 / Макияж под очки: как его правильно делать, чтобы подчеркнуть выразительность глаз

26.04.21 / Оскар-2021: Марго Робби и Зендая в акцентных платьях на дорожке премии

06.01.22 / По возможности держите ее в руках: способы носить сумку, чтобы визуально не уменьшить рост

01.09.22 / Мнение: Дмитрий Назаренко на смерть Горбачева

25.09.22 / “Ахо бланко”: Елена Проклова поделилась рецептом вкуснейшего чесночного супа

10.11.20 / Скандалы: Чёрная неделя вместо «Чёрной пятницы»

15.07.21 / Новая роль: Меган Маркл станет продюсером мультсериала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика