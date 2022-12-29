В Думу внесен законопроект о социальной поддержке семей участников СВО

Все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, получат максимальные меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

На сегодняшний день, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и другими членами семьи, законом не предусмотрены для них те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

Госдума продолжит работать над инициативами по поддержке военнослужащих и их семей, заявил Вячеслав Володин.

“Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан”, – подчеркнул председатель ГД.

Ранее спикер призвал сделать достижение целей специальной операции приоритетом для федерального бюджета.

Также Володин поручил депутатам взять шефство над военными городками. Законодатели будут решать проблемы учреждений образования и культуры, больниц и поликлиник, помогать с благоустройством территорий.