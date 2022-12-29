 

Католики всего мира молятся о спасении: Папа Римский находится на грани смерти

29.12.2022, 15:50, Разное
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Десять лет назад весь мир стал свидетелем редчайшего для католической церкви явления: действующий Папа Римский отрекся от престола. Исторически сложилось, что священник избирается на эту должность пожизненно, однако Бенедикт XVI оставил пост добровольно. В 2013 году его место занял Франциск.

Меж тем, немецкий епископ сохранил за собой сан Почетного Папы Римского. На протяжении десяти лет он активно помогал действующему главе Ватикана в церковных службах. Однако со временем здоровье 95-летнего священника пошатнулось.

О резком ухудшении его состояния в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба официального Ватикана. По данным “Радио 1”, проблемы со здоровьем священника связывают с преклонным возрастом. Очевидно, что в 95 лет человек находится уже на грани смерти.

Как отмечает телеканал Russia Today, Почетный Папа Римский непрерывно находится под наблюдением врачей. Разумеется, тяжелая новость стала ударом для католического мира, поэтому прихожане молятся о спасении своего бывшего духовного лидера.

Действующий Папа Римский Франциск также призвал католиков молиться об улучшении здоровья своего предшественника. Об этом сообщает телеканал “Царьград”. Меж тем, новостей об улучшении состояния Бенедикта XVI пока не поступало.


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