США запретили Китаю продавать России компоненты для гигантского экрана, который должен был показывать, как замерзает Европа

Москвичи могут остаться без новогоднего подарка – огромного экрана на Красной площади, который должен демонстрировать катастрофические последствия заморозков в Европе.

«Газпром» и мэрия планировали установить его к 31 декабря, однако оказалось, что Китай не продал дорогие видео-панели последнего поколения, способные работать зимой без отдельных блоков подогрева.

Как сообщают американские СМИ, в ситуацию вмешался Минторг США. Единственными предприятиями в мире, способными произвести нужные компоненты, являются два китайских завода и предприятие LG Electronics в Южной Корее. Однако оказалось, что все они используют контроллеры, разработанные американской Texas Instruments. Пользуясь этим фактом, Минторг смог запретить компаниям-лицензиатам поставлять «Газпрому» жидкокристаллические панели нового поколения.

Планировалось, что экран будет показывать среднесуточную температуру в крупнейших городах Европы, а также ролики о том, как жизнь европейцев превратилась в «ледяной ад» по меткому выражению Алексея Миллера. Стоимость новогоднего подарка для россиян превышала 200 млн рублей, причём средства частично выделили в рамках федеральной целевой программы «Гордость России», предусматривающей проведение памятных и патриотических мероприятий по всей стране.

До этого летом в рамках эксперимента на Красной площади уже устанавливался меньший по размеру экран. Наряду с сухой статистикой он отображал фразы: «Доигрались?», «Дружба греет. Вражда – нет», «Санкции так санкции», «Тепло ли тебе, Европа?», «На морозе лучше думается», «Согревают ли мечты о зелёной энергетике?». Однако в октябре его демонтировали в связи с падением температуры и обещали заменить вдвое большим аналогом.

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