В Рыбинске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Зачерёмушном районе

Работы идут на улице Бори Новикова. Подрядчик заменяет коммуникации на трёх крупных участках теплотрассы. Ремонт первого участка завершается.

Сотрудники компании-подрядчика «Севзапразвитие» заканчивают работы на участке теплотрассы протяженностью около 100 метров. За время ремонта здесь был заменен подающий и обратный трубопровод, трубы горячего водоснабжения. Сейчас рабочие завершают строительство тепловой камеры, следом начнётся закрытие коммуникаций и засыпка грунтом. Полноценное благоустройство будет проводиться весной.

— Хочу отметить, что на время работ жители были с отоплением, а отключения горячего водоснабжения были плановыми. Ремонт продолжается, поэтому будут новые контролируемые отключения. Приношу извинения за неудобства, но надо потерпеть, чтобы больше к ремонту теплотрассы на этой улице не возвращаться в долгосрочной перспективе, — сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Вместе с завершением ремонта на первом участке подрядчик уже приступил к работам на втором — дальше по улице Бори Новикова.

Капитальный ремонт тепловой магистрали в Зачерёмушном районе стал возможным благодаря дополнительному выделению средств из местного бюджета в размере 50 млн рублей. Такую же сумму Рыбинск получил ввиде кредитного трансфера из областной казны.

Администрация города Рыбинска