Инсайдер: Новая камера Xiaomi 13 Ultra “шокирует всех”

Во флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra будет встроена новая, более совершенная перископическая камера, которая “шокирует всех”. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на Kartikeya Sing.

Источник утверждает, что Xiaomi оснастит камеру телефона впечатляющим объективом. Сингх заявил, что никто за последние два года не может бросить вызов камерам флагманов Samsung. Именно поэтому компания “обленилась” и продолжает использовать одно и то же оборудование на протяжении трех поколений устройств. Но все изменится в 2023 году.

Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra и, возможно, S23 Ultra отдадут лидирующие позиции Xiaomi 13 Ultra.

Флагманская фотокамера Xiaomi будет представлена в 2023 году, причем он, в отличие от своего предшественника, поступит в продажу по всему миру.