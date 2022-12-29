Украинского олигарха Жеваго арестовали во Франции

Французские власти отправили под арест ранее задержанного украинского олигарха Константина Жеваго, он ожидает слушания дела по экстрадиции на родину, сообщили в прокуратуре Шамбери.

Жеваго помещен в экстрадиционную тюрьму, там он продолжит находиться, пока не окончится процедура, сообщили в прокуратуре РИА «Новости».

Слушание по его делу пройдет 5 января. В начале января следственная палата изучит обоснованность требования об экстрадиции на Украину, добавили там.

Напомним, Жеваго был задержан в Куршавеле, он является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.

По данным украинских СМИ, на предприятиях бизнесмена проходили обыски якобы из-за подозрений на работу в интересах России. Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые якобы принадлежат олигарху, в уклонении от налогов на сумму около 270 млн долларов.

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