 

Украинского олигарха Жеваго арестовали во Франции

29.12.2022, 14:50, Новости дня
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Французские власти отправили под арест ранее задержанного украинского олигарха Константина Жеваго, он ожидает слушания дела по экстрадиции на родину, сообщили в прокуратуре Шамбери.

Жеваго помещен в экстрадиционную тюрьму, там он продолжит находиться, пока не окончится процедура, сообщили в прокуратуре РИА «Новости».

Слушание по его делу пройдет 5 января. В начале января следственная палата изучит обоснованность требования об экстрадиции на Украину, добавили там.

Напомним, Жеваго был задержан в Куршавеле, он является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.

По данным украинских СМИ, на предприятиях бизнесмена проходили обыски якобы из-за подозрений на работу в интересах России. Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые якобы принадлежат олигарху, в уклонении от налогов на сумму около 270 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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