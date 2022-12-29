ВВС Индии произвели успешный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30

ВВС Индии успешно испытали ракету воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило индийское Минобороны.

В индийском ведомстве заявили, ракету запустили по корабельной цели с самолета Су-30 МКИ в районе Бенгальского залива, она достигла желаемых целей миссии, передает РИА «Новости».

Стрельбы были проведены совместно ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace.

В министерстве обороны Индии отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 км.

BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты. Их можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Российскую сторону в совместном предприятии представляет «НПО Машиностроения».

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