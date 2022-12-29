Где найти настоящее шампанское, чем его закусывать и когда именно откупоривать – все секреты правильного Нового года и экспертные лайфхаки про «пузырьки»

Где сейчас покупать шампанское?

Проблема с шампанским искусственно раздута, дефицита шампанского на рынке нет. Россиян приучили пить шампанское больших домов – Моёt, Veuve Clicquot, Dom Perignon. Да, этих производителей сейчас нет на рынке, так как они соблюдают рекомендации Комитета Шампани. Но сейчас и мода на шампанское, и стиль вин очень сильно изменились, а эти дома остались в прошлом столетии. Сегодня на пике волны – рекольтаны. Это маленькие хозяйства с собственными виноградниками и производством. Во всем мире на них большой спрос уже какое-то время. В этом году мода на рекольтаны пришла в Россию, и все виноторговые компании привезли по несколько позиций. То есть сейчас на рынке раза в два больше предложения по Шампани, чем было в прошлом году.

Сколько должно стоить шампанское?

Из-за курса рубля появилось много производителей, вина которых можно купить до 2 тысяч рублей за бутылку. В сетевых магазинах рекольтаны найти сложно. Но у всех поставщиков есть частно-корпоративные отделы, которые работают с розничными клиентами.

Если не шампанское, то что? Что выбрать, чтобы напиток был произведен традиционным методом шампанизации?

Испанская кава, итальянская франчакорта, новые российские игристые – вина, сделанные традиционным методом шампенуа, но не в регионе Шампань. Есть масса очень интересных вин, которые являются достойной альтернативой шампанскому из Шампани. Франчакорта – это итальянское игристое из Ломбардии, которое делается из тех же сортов винограда, что традиционное шампанское. Но франчакорта более тельное, объемное. Кстати, этот стиль максимально приближен к тем большим шампанским домам, которые сейчас нельзя купить в России. Ценовая категория – от 2000 рублей. Креманы – французские игристые вина не из региона Шампань. Все они, как и большинство французских вин, максимально элегантные. Плюс, их можно купить очень недорого, за 700-800 рублей. Это отличная альтернатива шампанскому И третье – российские игристые вина, которые сейчас научились делать очень достойно.

Как правильно дома охлаждать шампанское?

Все игристые вина, кроме шампанского, надо пить сильно охлажденными – до 5-7 градусов. В обычном холодильнике эта температура достигается за 2-3 часа. Если надо охладить быстро, то бутылку можно намочить водой и положить в морозильник на 15 минут. А вот настоящее шампанское, как более сложное вино, надо подавать при температуре 9-12 градусов. Чем старше или сложнее шампанское, тем оно должно быть теплее.

Что подчеркивает вкус шампанского?

Чипсы. Самые обычные покупные чипсы, лучше всего – со вкусом краба. Да, это химия, не натуральный продукт, но это идеальное сочетание. Еще очень хорошо – черная и красная икра и любое блюдо из картофеля.

Что нельзя подавать к шампанскому?

Что-то сладкое, фрукты или ягоды.

Каким должен быть бокал?

Не надо использовать тонкие высокие флюте, которые не дают возможность оценить аромат вина; лучше всего подходят классические бокалы-тюльпаны. А креманки – это только киношная история, в таком маленьком объеме шампанское рассеивается.

Когда лучше пить шампанское?

Шампанским лучше начинать, продолжать и заканчивать. В новогоднюю ночь, когда съедается много тяжелых майонезных салатов и выпиваются разноплановые напитки, то в завершение становится тяжело. Вот тут-то и надо открыть бутылку шампанского. Эти пузыри опять возносят эмоции вверх!

Алан Бигати