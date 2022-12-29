Жена Брюса Уиллиса опубликовала трогательное видео с актером в честь романтической годовщины

Молодая супруга Уиллиса осыпает его заботой и надеется, что любовь поможет ему излечиться. Эмма часто делится в соцсетях милыми видео с мужем и двумя дочками. Брюс выглядит на кадрах счастливым — он веселится и танцует в компании всех наследниц, а их у него целых пять. Поклонников радует, что бывшая семья и нынешняя семья актера сплотились. Недавно его близкие в полном составе отметили Рождество. А теперь, по случаю 15-й годовщины совместной жизни супруга артиста опубликовала архивный ролик, где запечатлен их отпуск в горах.

На нем Брюс и Эмма выглядят так, будто снимаются в романтическом фильме. Он не может оторвать взгляд от молодой жены и улыбается, когда она пытается его рассмешить. Хемминг подписала видео:

Это была та зима. 15 лет назад я влюбилась в него по уши.

Напомним, что у актера диагностировали афазию — это расстройство речи и нарушение ее восприятия. Синдром возникает при повреждении речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухоли или инсульта.

На прошлой неделе стало известно, что Брюс впервые станет дедушкой. Его старшая дочь от брака с Деми Мур Румер Уиллис сообщила о беременности в социальных сетях.