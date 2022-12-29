Скандалы: «Уплотнение» детей

Оптимизация и коммерциализация дошли до детских домов

В 2021 году в России было 494 тыс детей — сирот. С началом спецоперации в 2022 году число детей – сирот стало расти. Казалось бы, государство должно увеличить число детских домов, но в Москве происходит ровно наоборот. ЦССВ «Лесное» для детей с ограниченными возможностями был закрыт.

…Это был, вероятно, лучший детский дом Москвы. Хотя он и был расположен в Пушкинском районе Подмосковья, относился всегда к московским структурам. Еще до войны, в 1939-м году, его построили для детей-сирот.

Пережили войну, но не пережили оптимизацию

В 2014 году детский дом перепрофилировали в Центр содействия семейному воспитанию, переоборудовав для детей с особенностями развития, в основном с синдромом Дауна. В октябре 2021 года эти дети были внезапно вывезены в неизвестном направлении, а персоналу вручили уведомления о сокращении. Позже выяснилось, что детей переселили в Центр содействия семейному воспитанию «Юнона», что в Очаково, уплотнив тамошних обитателей.

6,5 гектаров земли в Пушкинском районе – нешуточный лакомый кусок, и он, судя по всему, привлек внимание олигархов.

«Переквалифицировать детский дом «Лесной» в Центр содействия семейному воспитанию было коварным планом. Переименовав, детский дом перевели в ведение Департамента труда и социальной защиты Москвы. То, что его населяли дети – инвалиды, тоже было частью хитроумного плана: такие дети не смогут протестовать и возмущаться при выселении», — рассказала «НИ» социальный педагог Анжелика Павлова.

Территория у детского дома действительно живописная. Это хвойный лес, яблоневый сад, посаженный руками детей, несколько озер, водонапорная башня, спортивные площадки… Это место не может не привлекать внимание. И именно здесь дети — и больные, и здоровые — чувствовали себя любимыми, нужными, не брошенными.

«У нас были дети с тяжелым поражением нервной системы, которые до того, как к нам попали, вообще не разговаривали, — рассказывает «НИ» Елена Казаченко, больше 30-и лет проработавшая музыкальные педагогом в детском доме «Лесной». — Дети начинали различать музыкальные произведения, ребята с синдромом Дауна выступали на конкурсах, получали призы. Дети даже с тяжелым поражением интеллекта жили нормальной полноценной жизнью в таких условиях. У нас были авторские, альтернативные методы обучения. Сейчас всех переместили в совершенно иные условия. Что с больными детьми будет дальше, трудно предположить. Но о ремиссии, то есть частичном выздоровлении, думаю, надо забыть. Судьба многих после ЦССВ скорее всего сложится печально: они попадут в интернаты, психоневрологические диспансеры, где проведут остаток жизни под уколами».

Детский дом в поселке «Лесной» просуществовал больше 80-и лет, выпустив огромное количество достойных выпускников, у которых жизнь сложилась вопреки их сиротству. Он пережил Великую Отечественную войну, перестройку, лихие 90-е, но стал жертвой оптимизации и коммерциализации в наше время.

Что же произошло с расформированным Центром и его обитателями?

Детектив с коммерческим подтекстом

«Нам выдали уведомление об увольнении по сокращению штатов. Предлагали вакансии в аналогичных учреждениях от департамента труда и соцзащиты Москвы в столице. Но все мы, педагоги, выбрали место жительства поближе к работе, то есть к «Лесному», и переезжать из пригорода в столицу никто не захотел. Многие в результате остались без работы. А ведь это преподаватели с уникальным опытом, которые могли бы вернуть к полноценной жизни десятки, сотни детей с ограниченными возможностями!»- рассказала «НИ» педагог «Лесного» Елена Казаченко.

История с «оптимизацией» ГБУ «Лесной» вместе с детьми вообще тянет на детектив. Как следует из «Вестника государственной регистрации», Центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ) департамента труда и социальной защиты населения Москвы «Алые паруса», что в Москве, на улице Декабристов, решением департамента труда и соцзащиты Москвы объединили с расположенными на территории Московской области, но принадлежащими тому же департаменту учреждениями: оздоровительным центром «Территория возможностей» в г. Ступино Московской области и ЦССВ «Лесной» в г.Пушкино Московской области.

Мы позвонили в ЦССВ «Алые паруса», с которым «объединили» детдом в «Лесном». Зам. директора этого ГБУ Яна Константиновна Сторожук ответила, что они никуда не переезжают, детей тоже принимать не собираются, на сегодня владеют исключительно информацией об объединении. На этом точка, комментариев больше не будет. Однако, есть основания полагать, что Яна Константиновна слукавила: суть объединения заключалась вот, в чем.

«К нам приехали представители «Алых парусов», забрали всю мебель и уехали. То есть в «Алые паруса» мы передали все материальные ценности. Надеялись, что «Алые паруса» примут и детей, это будет нашей второй территорией, но этого не случилось. Тем временем у территории ЦССВ «Лесной» уже появился новый хозяин. Нам говорят, что в помещениях могут отключить в ближайшее время свет, газ. Нам запретили выбрасывать мусор. Котельную забрала какая-то новая организация. Кто владеет территорией, которая больше 80-и лет принадлежала детям, не понятно. В то же время появилась информация, что департамент труда и соцзащиты Москвы передал нашу землю вместе со зданиями департаменту ЖКХ», — рассказывает социальный педагог Анжела Павлова.

Но самое страшное – это то, что произошло с детьми. Ребята с ограниченными возможностями, которые раньше гуляли, занимались спортом на огромной территории «Лесного», были беспощадным образом «уплотнены» силами московских чиновников и переведены в спорные условия в условиях мегаполиса в промзоне.

«Это слишком позорная история, поэтому московские власти естественно будут придумывать красивые слова, чтобы замаскировать произошедшее. Просто возникло желание использовать это живописное место в Пушкинском районе в коммерческих целях, и детей выпихнули. Объединение, переименование, перевод в другое ведомство – вся эта схема проработана правительством Москвы. Это ширма, чтобы замаскировать неприглядные поступки. На заседании Мосгордумы, на котором отчитывался перед депутатами мэр, я сидела в майке, на которой было написано требование вернуть детям их дом в «Лесном». Но мэр не отреагировал на просьбу защитить детей-сирот. При этом количество сирот в результате потерь в ходе спецоперации увеличивается, и вместо того, чтобы создавать для них благоприятные условия, детдома сливают, объединяют, оптимизируют», — заявила «НИ» депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Бизнес на детях с ведома государства

В 2021 году в России 493 777 детей считались сиротами. Это практически в полтора раза меньше, чем в 2014 году. В 2021 году из всех детей, имевших опыт сиротства, большая часть находилась на воспитании в семьях — 454 031 человек (сумма по опекаемым и усыновленным). Еще 35 291 ребенок проживали в профильных учреждениях, но и их численность с 2014 года сократилась более чем в два раза. Число сирот в интернатах может быть занижено на 40%. На самом деле реальная численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выше, чем в официальной статистике. Почему эта цифра снижается?

Содержание каждого ребенка-сироты, тем более с инвалидностью, это государственные расходы. Не случайно каждый день с экрана телевизора слышны призывы принять детей в семьи, чтобы облегчить бремя государства по их содержанию.

Но так ли безусловно хороша приемная семья?

«До 2014 года в Москве было 126 детских домов, сейчас 14-18 Центров содействия семейному воспитанию. Причем, все они переданы в департамент соцзащиты, детей-сирот передают на семейную форму. Для многих это становится бизнесом, набирают по 7-8 человек, «под детей» приемным родителям т опекунам выделяют жилплощадь, машину, есть специальные выплаты. С материальной точки зрения это выгодно. На моей памяти один случай: к нам в детдом приехала женщина – военный, забрала 8 детей. А потом этих детей видели в разных детдомах. Так что качественный детдом часто не хуже, а может, и лучше приемной семьи», — заявил «НИ» воспитанник московского детского дома в поселке «Лесной» Пушкинского района Игорь Саидов.

Для некоторых семей усыновление и опекунство действительно превратилось в своего рода бизнес. Известно, что на общегосударственном уровне предусмотрена единовременная денежная выплата приемным родителям. Оно составляет 17 479,73 руб. на каждого патронируемого ребенка. В семье не могут проживать более 8 приемных детей. Также вознаграждение увеличивается, если семья живет в регионе с особыми климатическими условиями.

Приемная семья и усыновление — разные понятия. При усыновлении (удочерении) родители получают полный спектр прав и обязанностей, наравне с кровными. Список того, как и сколько платят за усыновление ребенка в 2022 году, аналогичен с рождением малыша, начиная с единовременного пособия за рождение первого ребенка и материнского капитала.

Опекуны получают солидную государственную поддержку. Если просчитать в среднем, сколько платили опекунам за ребенка в 2022 году в России, приблизительные цифры получатся немалые. Например, в Москве им платят 18 150 рублей в месяц за каждого приемного воспитанника, за ребенка-инвалида — 30 855 рублей. Таким образом, опекунство надо ребенком-инвалидом существенно поправляет материальное положение опекуна. И тут возникает вопрос: а все ли родители так бескорыстны при усыновлении и опекунстве?

«Во всяком случае, дети с ограниченными возможностями, с синдромом Дауна, нуждаются в особых условиях, в ежедневном наблюдении врача, в особой методике воспитания, и далеко не каждая семья может такого ребенка воспитать или стать его опекуном. Просто так «уплотнять» такими детьми другие учреждения – тоже свидетельство формального подхода. Так поступать нельзя», — считает выпускник детдома Игорь Саидов.

Сами эти понятия — «уплотнение», «оптимизация», «слияние» по отношению к детским домам выглядят по меньшей мере кощунственно. Понятно, что у государства сейчас много иных задач. Но чтобы дети были оттеснены при их выполнении на последнее место, недопустимо.

Оригинал материала: “Новые Известия”