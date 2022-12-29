Поматросили и бросили: из Германии выгнали двух россиян-гомосексуалистов

Городской суд Берлина вынес решение о депортации двух граждан России, которые просили власти ФРГ предоставить им временный вид на жительство.

На решение немецкой фемиды не повлияло даже то, что мужчины месяц назад заключили брак и объявили себя открытыми гомосексуалистами

«Теперь могу сказать честно, мы не геи, мы нормальные мужики. Просто один чиновник в департаменте миграции пообещал нам немецкие паспорта, если мы сделаем вот этот аут», – рассказал газете Bild один из депортируемых россиян.

Москвичи приехали в Германию весной 2022 года и сразу же подали заявление с просьбой предоставить политическое убежище, но получили отказ. Тогда один из сотрудников миграционной службы посоветовал им совершить каминг-аут и объявить себя однополой парой.

Россияне опубликовали сообщения о своей нетрадиционной ориентации в социальных сетях и дали несколько интервью европейским СМИ. В сентябре их пригласили принять участие в ток-шоу на немецком телеканале ZDF, посвящённом положению гомосексуалистов в России. В записи программы принял участие сотрудник берлинского ЗАГСа, который в прямом эфире оформил брачный союз мужчин.

«В ноябре они должны были получить ВНЖ, а через полгода уже гражданство по упрощённой процедуре. Их проверяли, не фиктивный ли у них брак, парням пришлось даже спать в одной постели. Но 1 декабря пришла повестка в суд, через неделю было вынесено решение о депортации», – рассказал один из адвокатов.

Мужчины попытались обжаловать решение первой инстанции, однако 28 декабря коллегия Берлинского апелляционного суда признала его законным. В настоящий момент мужчины находятся в изоляторе, в течение недели они будут высланы из Германии в Россию.

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