Мнение: Демонтаж Екатерины



BLM сносят памятник Джорджу Вашингтону в США

В Одессе украинские власти уничтожили памятник Екатерине Второй, которая считается основательницей города наряду с известным Де Рибасом (откуда и улица Дерибасовская). Памятник Дерибасу, впрочем, уничтожили тоже. Снос проводится, насколько можно понять, в рамках общеукраинской кампании «борьбы со всем русским»: всех лениных снесли, пушкиных добивают, теперь взялись, стало быть, за екатерин. Вообще я удивляюсь, как еще до сих пор украинцы не проводят у себя на площадях торжественные сжигания книг на русском языке – скажем, многотомников Льва Толстого, Достоевского, того же Пушкина, Чехова… «И Тургенева восемь томов». Идея прямо напрашивается, и к реализации до сих пор не приступили лишь потому, что у сжигания книг есть уж слишком прямые и неприятные ассоциации с фашизмом, телевизионная картинка будет чересчур зловещей для европейского и американского обывателя, пробудит в нем старые комплексы и страхи.

В самой РФ, понятно, 80% населения никогда не слышали, что памятник Екатерине в Одессе вообще когда-либо был (она ж не Ленин), а процентов 70 – не в курсе, кто это вообще такая. Часть наших людей (из тех, кто не пропускает ни одного новостного выпуска по телевизору) непременно сочтет, что в Одессе снесли памятник той королеве, которая недавно умерла в Англии (хотя та вроде как была Елизавета – но какая разница?)

Однако легкий шум в России по поводу этого сноса все ж поднялся: снос осудил аж целый Захар Прилепин, присоединился и лидер ЛДПР Слуцкий, как всегда гневный отпор дала неутомимая Мария Захарова (которой, впрочем, это положено по работе). Некая смущенная волна пробежала даже по пабликам «хороших русских» в Фейсбуке – в этом смысле можно сказать, что эффект, которого чаяли украинцы, достигнут: чувства россиян задеты. Правда – каких россиян? Самой ничтожной, ни на что не влияющей и бессильной части от совокупности всех лиц с российскими паспортами: недобитых интелей. И заодно рикошетом досталось и другой столь же ничтожной и на что не влияющей части уже по украинскую сторону границы – недобитым украинским интелям.

В принципе, по территории Украины шагает общемировой «бунт BLM», и мотивации примерно те же. Памятники «белым угнетателям» повсеместно сносили еще совсем недавно в Англии и в США. Вон, в той же Америке разгоряченные толпы разбили и уничтожили памятники Колумбу и Джорджу Вашингтону, президентам Рузвельту и даже – внезапно – Линкольну (да, он тоже провинился перед неграми Америки); спрашивается, чем в этом ряду русская Екатерина лучше? Тем, что она Одессу основала?! Да как она смела это делать на украинской земле?

Я осуждать сносы памятников на Украине не буду, поскольку отдаю себе отчет: это МЫ, мы сами дали украинцам полный карт-бланш на это. Нельзя обстреливать территорию Украины «искандерами» и «геранями», убивать там людей и сносить города – но при этом требовать, чтобы они бережно сохраняли памятники русской старины. Другое дело, что, наверно, далеко не все «открытые карты» стоит использовать на полную катушку – но это вопрос философский.



Катька до сноса

Ну и главная деталь: украинцы заблуждаются, если считают, что их погромы памятников и священных реликвий, связанных с историей России и русскими историческими деятелями, сколь-нибудь задевают тех, кто непосредственно направляет ракеты на их города, жмет кнопки, орет «пли!» или прилежно меняет шильдики на иранской продукции. Открою этот небольшой секрет: им НАПЛЕВАТЬ. Они все равно не знают всех этих катерин и дерибасов, а тома Льва Толстого они вполне могли бы жечь с вами вместе – просто ради прикола, чтобы весело смотреть, как горит. Самые продвинутые из них со школы сохранили смутную ненависть к «Войне и миру» – за то, что некогда злая училка таки заставила прочитать оттуда две страницы: эти будут жечь даже с чувством выполняемого долга.

Как я уже говорил – украинцы воюют с советскими, а для советских «русское» – такое же окаменелое дерьмо мамонта, как и для самих украинцев. И здесь, кстати, наблюдается очень забавная преемственность. Ведь советские уже сносили памятник Екатерине – почти ровно 100 лет назад.

Последовательность, если верить Википедии, такая: памятники «отцам-основателям города» – Екатерине II и её сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – поставили в Одессе в 1900 году. А уже в 1920 – снесли восставшие советские.

Восстановили этот памятник заново в 2007 году. И вот – снесли в 2022. То есть второй раз он простоял несколько меньше, чем в первый: в XX веке – 20 лет, в ХХI веке – уже только 15.

Когда в 22 веке опять восстановят – простоит, поди, лет 10, не больше.